Спорт за тиждень: наймолодша чемпіонка Європи, перші в українській історії нагороди та камбек у Кубку Девіса

Спорт продовжує повертатися до свого звичайного режиму. Все більше міжнародних федерацій оголошують про проведення чемпіонатів Європи та світу, все більше спортсменів готуються до олімпійських кваліфікацій, все більше приємних новин від українських атлетів про їхні перемоги та історичні досягнення. Коротко про головне за тиждень – у традиційному спортивному дайджесті від Радіо Свобода.

Легка атлетика: два «золота», «срібло» та історичні результати

Ярослава Магучіх виборола першу золоту медаль з жіночих стрибків у висоту на чемпіонатах Європи в приміщенні за історію незалежної України. Українка на своїй дебютній континентальній першості серед дорослих з результатом 2 метри стала першою. Магучіх збиралася подолати планку на висоті 2,07 метра, але не вдалося. А, між іншим, це був би найкращий результат сезону в світі, абсолютний рекорд України, рекорд чемпіонатів Європи в приміщеннях та другий результат за всю історію світових жіночих стрибків у висоту під дахом.



Попри це, Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок. Свою золоту нагороду українка виборола у віці 19 років та 169 днів, а ось попередній рекорд належав Аліні Астафей з Румунії. Вона стала чемпіонкою у 1989 році, коли їй було 19 років та 256 днів.

Срібну нагороду у стрибках у висоту із найкращим результатом в кар'єрі 1,98 метра виборола Ірина Геращенко.



Ще одне «золото» в активі представниці України в стрибках в довжину – Марини Бех-Романчук. Українка приземлилася на позначці 6 метрів 92 сантиметри – та це найкращий результат у сезоні. А також це перша золота медаль збірної України з жіночих стрибків у довжину на зимових першостях континенту.



Загалом українська збірна виборола три нагороди та посіла шосту сходинку в загальному заліку.

Біатлон: «срібло» Джими

На етапі Кубка світу, що тривав у чеському Нове Место, українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала другою у жіночому спринті, відставши від норвежки Тіріл Екгофф на 9,3 секунди. Бронзову нагороду виборола італійська біатлоністка Ліза Вітоцці.

Для Джими це друга медаль на етапах Кубка світу в сезоні 2020-2021 років. В Антгольц-Антерсельві українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.

Друге місце у чеському Нове Место – це найкращий результат Джими у спринтерській гонці, адже до цього часу вона двічі фінішувала третьою – у 2017 році в Естерсунді та у 2018 році в Голменколлені.

Лижні перегони та біатлон: українські паралімпійці тріумфують на Кубку світу

У Словенії триває Кубок світу з лижних перегонів та біатлону, де українська паралімпійська збірна вже виборола 18 медалей – 4 золотих, 5 срібних та 9 бронзових.

Людмила Ляшенко вже тричі виборола золоті нагороди – у лижних перегонах вільним стилем на короткій дистанції, у лижних перегонах класикою (спринт) та в біатлоні на середній дистанції. Також в активі Ляшенко – «срібло» у лижних перегонах на середній дистанції вільним стилем. А ось «золото» у цих перегонах виграла інша українка – Олександра Кононова, крім того, в її активі – три срібних нагороди.



Теніс: поразки українок, «валідольна» перемога в Кубку Девіса

Леся Цуренко програла стартовий матч основної сітки на турнірі WTA 1000 в Дубаї. Українку зупинила румунка Сорані Кирсті. Рахунок зустрічі – 4:6, 4:6.

У цьому ж турнірі припинила свою участь і Катарина Завацька, яка поступилася Жіль Тайхманн зі Швейцарії – 1:6, 2:6.

А незабаром і Еліна Світоліна «вилетіла» після другого раунду турніру, програвши Світлані Кузнєцовій з рахунком 6:2, 4:6, 1:6.

Однак тиждень не минув без перемог в тенісі.

Людмила Кіченок разом з Оленою Остапенко з Латвії пробилися до наступного раунду парного турніру в Дубаї. Українсько-латвійський тандем був сильнішим за Белінду Бенчич зі Швейцарії та Луцію Градецьку з Чехії – 4:6, 6:4 та 10:8.

Ще одна тенісна перемога – Кубок Девіса. Матчева зустріч України та Ізраїлю розпочалася з непростої перемоги «синьо-жовтих». Ілля Марченко був сильнішим за Данієля Цукермана – 1:6, 6:3, 6:2. А вже у наступній зустрічі – Сергій Стаховський проти Едан Лешем – команда Ізраїлю зрівняла рахунок. У парній зустрічі українцям також не було легко, як результат – Сергій Стаховський та Денис Молчанов поступилися Йонатану Ерліху та Данієлю Цукерману. «Врятував» команду знову Марченко, який не без проблем, але впорався з Еданом Лешемом (6:3, 6:2). А переможну крапку в матчі Україна-Ізраїль поставив Сергій Стаховський у зустрічі з Яшаєм Олієлем (6:4, 6:2).



Таким чином Україна вп'яте в історії зробила камбек у матчі Кубка Девіса. Так, у 1995 році, програючи 1:2, українцям вдалося вирвати перемогу у Латвії, у 2013 році – така ж ситуація зі Словаччиною, у 2013-му – дежавю зі Швецією, у 2020 році Україна програвала Китайському Тайбею 0:2, але змогла повернутися у гру – 3:2.

Після перемоги над Ізраїлем Україна гарантовано потрапляє до кваліфікаційного раунду фіналу Кубка Девіса. Матчі заплановані на вересень.

Волейбол: Кубок Лева виграли «Барком-Кажани»

Міжнародний волейбольний турнір через пандемію відбувся у скороченому складі. Виступало усього дві команди. Львівський клуб «Барком-Кажани» виявився сильнішим за «Шахтар» з Білорусі. Чотириразовий чемпіон Білорусі, триразовий володар Суперкубка Білорусі та триразовий володар Кубка Білорусі поступився львівській команді з рахунком 3:0 (25:16, 25:23, 25:16).

Футзал: дві поразки України на відборі на чемпіонат Європи

Збірна України з футзалу зазнала двох поразок у відборі на чемпіонат Європи. На виїзді «синьо-жовті» поступилися хорватам з рахунком 2:3. Уже на 2-й хвилині матчу хорвати завдяки Сутону відкрили рахунок. За 7 хвилин українці відіграли цього гола – Педяш дальнім ударом забив у ворота хорватів. Далі гра на паркеті була рівною, проте збірній України вдалося вирватися вперед – на 19-й хвилині відзначився Малишко. А вже друга половина матчу відбувалася за сценарієм хорватської команди – в українські ворота забили Єловчив і Перич.

А вже у наступному матчі українці розгромно поступилися все тим же хорватам – 2:7. Як результат, після трьох матчів в активі українців – перемога над Албанією (10:3) та дві поразки від хорватів. Наразі «синьо-жовті» посідають другу сходинку турнірної таблиці, маючи три очки. Стільки ж у Данії та Албанії. Наступні відбіркові матчі збірна України зіграє 7 та 8 квітня проти команди Данії.



У фінальну частину Євро-2022 виходить переможець групи, а також шість з восьми найкращих других місць за результатами кваліфікації. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.