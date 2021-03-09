Олімпіада в Токіо відбудеться без закордонних глядачів?

Олімпіаду та Паралімпіаду в Токіо скоріше за все зможуть відвідати лише місцеві глядачі. Уряд Японії вирішив заборонити приїзд закордонних глядачів. Про це повідомляє Кyodo news, з посиланням на чиновників, обізнаних з питанням. За інформацією видання, таке рішення ухвалили у зв’язку із новим етапом пандемії коронавірусу, викликаним новими штамами та їх швидким розповсюдженням. Чи остаточне це рішення і які ще обмеження чекатимуть на Олімпіаді та Паралімпіаді?

Закордонним глядачам – зась?

Рішення щодо відсутності закордонних глядачів на трибунах не остаточне. До кінця березня уряд Японії та японський оргкомітет літніх Ігор мають це питання узгодити з Міжнародним Олімпійським комітетом.



Наразі в Національному Олімпійському комітеті України відповіли Радіо Свобода, що інформація щодо питання присутності глядачів на Іграх в Токіо від МОК та Оргкомітету поки офіційно відсутня.

Відзначимо, що вже завтра, 10 березня, розпочинається триденна сесія Міжнародного Олімпійського Комітету, на якій і вирішуватимуться різні організаційні питання щодо підготовки до Літніх Ігор.



Чи допустять глядачів із Японії?

Питання про відвідування Олімпіади місцевими вболівальниками теж поки що залишається відкритим. Нова очільниця японського організаційного комітету Сейко Хасімото планує, що рішення ухвалять до початку естафети Олімпійського вогню, який розпочнеться 25 березня.

За інформацією Кyodo news, цей захід планується проводити без глядачів, хоча раніше церемонія початку естафети мала проходити на території футбольного тренувального центру у Фукусімі за участі трьох тисяч глядачів.

Крім того, церемонія початку естафети мала пройти 47-ма японськими префектурами та завершитися запаленням чаші Олімпійського вогню на відкритті Ігор – 23 липня 2021 року. Залучити до такого заходу збиралися близько десяти тисяч факелоносців.

Проте минулого місяця комітет оприлюднив набір контрзаходів щодо коронавірусу для 121-денної естафети, в якій просили тих, хто бажає спостерігати за подією, утриматися від поїздок в інші префектури та підтримувати соціальну дистанцію від інших глядачів.

Яке ставлення японців до Олімпіади?

У лютому Reuters, посилаючись на результати опитування соціологічного агенства Tokyo Shoko повідомляв, що 56% японських компаній та фірм виступають за перенесення або скасування Олімпіади-2020, яка має відбутися в Токіо.



У порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилося в Японії у серпні 2020 року, кількість противників Олімпіаду зросла на майже 3 відсотки.



У підтримку проведення Олімпійських Ігор-2021 висловилися лише 7.7% фірм, що значно менше, аніж за результатами попереднього опитування (22.5%).



В іншому опитуванні близько 20% компаній вважають, що Олімпіада в Токіо повинна відбутися із обмеженою кількістю глядачів, 17% – проти глядачів на Іграх.



У січні Kyodo News також проводив опитування, тоді висловилися 80% жителів Японії. Серед них понад 35% проголосували за скасування Олімпіади, а 45% – за ще одне перенесення.

Таке ставлення японців до Ігор мала б змінити вдала боротьба з коронавірусом, але вакцинація в Японії розпочалася лише 17 лютого. І місцеві жителі хвилюються, що за той період, який залишився до Ігор, усі громадяни Японії не будуть захищені.



Які ще обмеження діятимуть на час Олімпіади?

У лютому Міжнародний Олімпійський комітет опублікував першу версію правил проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Японії. Серед відомих вже обмежень:

За 14 днів до поїздки в Токіо спортсмени, ЗМІ та представники делегації мають максимально уникати фізичного контакту з оточуючими. Також обов’язкове тестування на COVID-19 перед прильотом та відльотом.

Використання спеціального додатку, в якому повідомляти про свою почуття та про свій «рух» містом.

Спортсмени мають обмеження – за скільки днів приїжджати до змагань і одразу їхати додому після своїх виступів.

Спортсменам не можна відвідувати змагання в якості глядачів, а для уболівальників на трибунах діятиме заборона на гасла та оплески.

Щеплення спортсменів вітаються, але не є обов'язковими.



Олімпіада в Токіо повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена через коронавірус. Тепер Ігри планують провести з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Майже річна затримка з початком Олімпійських ігор у Токіо-2020 коштувала близько 1.64 трлн єн (15 млрд доларів).

Оргкомітет розраховував заробити 90 млрд доларів завдяки продажу квитків.

Читайте ще:

Легка атлетика: Магучіх – чемпіонка Європи

Які проблеми мають ті, хто навіть легко перехворів COVID-19? Дослідження