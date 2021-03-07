Легка атлетика: Магучіх – чемпіонка Європи

У польському місті Торунь завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. В останній день змагань українські стрибунки у висоту вибороли «золото» та «срібло».

Ірина Геращенко з найкращим результатом в кар’єрі 1.98 метри стала другою, а Ярослава Магучіх стрибнула на 2 метри та стала чемпіонкою Європи. Це перша золота медаль з жіночих стрибків у висоту на чемпіонатах Європи в приміщенні за історію незалежної України.

Бронзову нагороду виборола спортсменка з Фінляндії Елла Юнніла. Її результат 1,96 метри.

Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,94 метра стала четвертою.

Ярослава Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок, здобувши золото у віці 19 років 169 днів. Попередній рекорд належав румунці Аліні Астафей, яка виграла зимовий чемпіонат Європи у 1989 року у віці 19 років 256 днів.

Раніше «золото» у стрибках в довжину завоювала Марина Бех-Романчук. Із результатом 6,92 метра українка оновила рекорд світу у сезоні та стала чемпіонкою Європи.