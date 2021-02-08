Спорт за тиждень: «золото» Данчі, перемога Рассохіної і «Євробаскет» без України

Традиційно про головні перемоги і поразки українських спортсменів за тиждень – у спортивному дайджесті Радіо Свобода.

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Українські сноубордисти здобули три нагороди в дисциплінах паралельний слалом на двох етапах Кубка Європи, які завершилися в швейцарському Ленцергайде.



Аннамарі Данча виборола «золото» у перший змагальний день. З часом 53,16 секунди українка виявилася швидшою за Ларіссу Ґассер зі Швейцарії. Бронзовою призеркою стала ще одна представниця Швейцарії – Ксенія Сперрі.

У другий змагальний день Аннамарі Данча посіла третє місце, пропустивши вперед срібну призерку – Дженіфер Гоукріґґ з Канади і переможницю Флуріну Неву Бечі зі Швейцарії. Цікаво, що в боротьбі за «бронзу» Аннамарі Данча обійшла іншу українку Віту Боднарук, яка стала четвертою. Для Аннамарі це вже дев’ята нагорода на етапах Кубків Європи за професійну кар’єру.



А ось для 21-річного Василя Кашелюка – це перший подіум у міжнародній кар’єрі. Українець став срібним призером. Австрієць Домінік Бурґшталлер виборов «золото», а німецький спортсмен Оле-Міккель Прантль завершив змагання третім.



Дмитро Мазурчук потрапив до найкращої десятки на етапі Континентального кубка з лижного двоборства, що завершився у Фінляндії. Цікаво, що у стрибках з трампліна українець набрав 119 очок, і цей результат вищий, ніж у переможця етапу Ларса Буроса з Норвегії – 110,2. Проте у лижних гонках Мазурчук був повільнішим.



Санкар Антон Дукач показав найкращий результат України в історії в Кубку нації. Українець набрав 389 очок і посів друге місце в загальному заліку турніру за підсумками сезону. Латвієць Ґінтс Берзиньш перевищив результат українця на 100 очок, що дозволило йому завоювати перше місце. Третім став поляк Матеуш Павел Сохович, який відстав від Дукача на два очки. Ще один представник «синьо-жовтих» – Андрій Мандзій – посів четверте місце, до бронзового результату йому не вистачило 17 очок.



Раніше представники збірної України потрапляли до найкращої трійки лише у «двійках». Тож Дукач став першим українським санкарем, який фінішував у першій трійці в одноосібних санках.



Ангеліна Брикіна стала бронзовою призеркою етапу Кубка Європи з фрістайлу акробатика у білоруських Раубічах. Кращий результат показали Анна Гуськова і Алла Цупер, які виступають під прапором Білорусі. Анастасія Гасюк зайняла 11-у позицію, Максим Кузнєцов показав 9-й результат, Володимир Кушнір – 13-й, Захар Максимчук – 15-й.



Запорізький «Мотор» повернувся з зимової відпустки і з поразки розпочав лютий у Лізі чемпіонів. Український гандбольний клуб розгромно поступився переможцеві турніру – німецькому «Кілю». Команда з Німеччини вже до середини першого тайму мала перевагу у 5 м’ячів. Після перерви «Мотор» намагався наздогнати суперника, але замість цього – лише пропускав знову і знову. Як результат – 34:23.



Найрезультативнішим гравцем матчу став хорватський розігрувач Домаґой Дувняк. Він забив 8 м’ячів у ворота запорізького клубу. Серед українців найбільше закинув Артем Козакевич – 5 голів. Попри поразку, «Мотор» залишається на третьому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок.



Наступний матч запорізька команда мала зіграти 10 лютого, також проти «Кіля». Але гру перенесли через позитивні тести на коронавірус у кількох гравців німецького клубу. Тож «Кіль» поміщено на карантин. Тепер 17 лютого «Мотор» зіграє проти угорського «Вешпрема».

Марина Бех-Романчук розпочала сезон зі «срібла». Стрибунка у довжину на турнірі в Берліні в першій спробі показала результат 6,41 метра. А її головна конкурентка, німкеня Малайка Мігамбо одразу стрибнула на 6,77 м. І хоча німецька легкоатлетка припускалася помилок, а українка стрибала краще і краще, перша спроба Мігамбо виявилася непереможною – Бех-Романчук подолала тільки 6,64 м. «Бронза» в американки Талії Брук з результатом 6,49 м.

Олена Рассохіна, яка виступає у мішаних єдиноборствах, виграла на турнірі в Сінгапурі у промоушені ONE Championship. Українка достроково перемогла ексчемпіонку промоушена з кікбоксингу і тайського боксу Стемп Фейртекс. У третьому раунді Рассохіна виконала задушливий прийом «гільйотина». Тепер в активі українки 13 перемог і 4 поразки в мішаних єдиноборствах.



Жіноча збірна України з баскетболу виграла два матчі поспіль, але не пройшла до фінальної частини «Євробаскету». Спочатку «синьо-жовті» не залишили шансів команді Португалії (58:87), а потім розгромно переграли команду Фінляндії (75:91). У результаті українки посіли друге місце в групі. До фінальної частини «Євробаскету» виходили лідери груп і п’ять найкращих команд, які посіли друге місце в групі. За кількістю закинутих і пропущених м’ячів збірна України стала сьомою в рейтингу «збірних на другому місці».

Уперше за 10 років жіноча збірна України не проходить до фінальної частини «Євробаскету». У 2011 році «синьо-жовті» посіли третє місце в групі й не змогли пройти далі через додатковий раунд кваліфікації.

Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою Європи у січні, повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація. Українка відкрила сезон у Києві на турнірі «Різдвяні старти», де підкорила висоту 2,02 м. Після цього стрибнула на 2 метри в Удіне. Проте, як зазначає Європейська легкоатлетична асоціація. українка на звання найкращої може претендувати ще й у лютому, адже у Банська-Бистриці вона підкорила висоту 2,06 м.