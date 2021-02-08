AO: Стаховський поступається у поєдинку, що тривав майже 3,5 години

Українець Сергій Стаховський поступається у стартовому матчі на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

У поєдинку, що тривав 3 години і 24 хвилини, Стаховський програв сіяному під 23 номером сербу Дусану Лайовичу – 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6.

Стаховський вперше з 2016 року грав в основній сітці Australian Open.

Раніше змагання в одиночній сітці припинила Марта Костюк, поступившись росіянці Вероніці Кудерметовій.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартує на турнірі завтра, 9 лютого.