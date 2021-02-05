Теніс: Світоліна та Костюк поступилися на турнірах у Мельбурні

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк завершили змагання на турнірах серії WTA500, які проходять у Мельбурні перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

У чвертьфіналі Gippsland Trophy Світоліна поступилася на тай-брейку бельгійці Еліз Мертенз – 3:6, 7:5, 6:10.

Костюк у другому колі Grampians Trophy програла американці Дженіфер Брейді – 1:6, 4:6.

Обидві тенісистки гратимуть в основній сітці першого у сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Сьогодні вони дізналися своїх суперниць.