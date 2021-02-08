Australian Open: Костюк програла у першому раунді

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася на старті першого у сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Костюк програла у двох сетах росіянці Вероніці Кудерметовій – 2:6, 6:7.

Костюк ще заявлена у парній сітці змагань, де вона має виступити у дуеті з білорускою Олександрою Саснович.

Сьогодні у першому колі АО зіграє також Сергій Стаховський. Йому протистоятиме сіяний під 23 номером серб Дусан Лайович.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартує на турнірі завтра, 9 лютого.