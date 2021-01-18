Білорусь позбавили права проводити Чемпіонат світу з хокею

Міжнародна федерація хокею із шайбою 18 січня скасувала проведення чемпіонату світу в Білорусі через «питання безпеки та охорони». Чемпіонат світу з хокею із шайбою у 2021 році мав пройти в Мінську та Ризі, столиці Латвії. Де тепер відбудеться чемпіонат світу -- ще не вирішено, а запланований він на травень-червень 2021 року.

«Дуже прикро, що доводиться відмовлятися від співорганізації [чемпіонату] у Мінську/Ризі, – заявив президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, – Ми намагалися просувати те, що чемпіонат світу можна було б використати як засіб примирення, щоби допомогти заспокоїти соціально-політичні проблеми в Білорусі, і знайти позитивний шлях вперед».

Раніше в той же день сейм Латвії відхилив можливість проведення чемпіонату спільно з Білоруссю, згідно з заявою Комісії з закордонних справ латвійського парламенту.

В нинішніх умовах, коли в Білорусі проводяться жорстокі репресії, організація спортивної події такого масштабу в Мінську неприпустима

«Латвія відхиляє будь-яку можливість проведення чемпіонату хокею разом із Білоруссю, бо в нинішніх умовах, коли в Білорусі проводяться жорстокі репресії, організація спортивної події такого масштабу в Мінську неприпустима», – видання Delfi.lv цитує голову комісії Ріхарда Колса.

Федерація перегляне можливість проведення чемпіонату в Латвії з іншим співорганізатором, або самостійно.

Минулого тижня німецький виробник моторного мастила Liqui Moly, чеський автовиробник Skoda та косметична компанія Nivea Men заявили, що не будуть спонсорувати чемпіонат, якщо його проводитимуть у Білорусі.

Європейські неурядові організації також закликали федерацію перенести чемпіонат із Мінська через напружену політичну ситуацію в Білорусі.

Це дуже мудрий крок – підтримати права людини та чесний спорт, а не співпрацювати з режимом у Білорусі

Європейські політики та депутати Європарламенту критикували Фазеля після його зустрічі з Лукашенком 11 січня, під час якої вони обіймалися. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка виїхала до Литви після погроз білоруських спецслужб, написала у твітері, що неподалік від місця, де люб’язно зустрічалися Лукашенко та Фазель, «у нелюдських умовах утримуються люди, ув’язнені з політичних міркувань».

А вже після того, як Міжнародна федерація хокею скасувала проведення чемпіонату світу в Білорусі, Тихановська написала у твітері: «Це дуже мудрий крок – підтримати права людини та чесний спорт, а не співпрацювати з режимом у Білорусі».

Сам Лукашенко заявив 11 січня, що федерація зазнала тиску через ситуацію навколо чемпіонату з хокею в Білорусі.

Протести в Білорусі почалися у день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли влада повідомила про перші результати. Відтоді ці протести тривають майже щодня, тоді як більшість країн вважають результати виборів сфальсифікованими.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових, чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за даними ООН іще на початок грудня, пройшли через затримання й арешти понад 27 тисяч людей. Активісти говорять про більш ніж 30 тисяч тих, хто був затриманий чи арештований. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.

Хокей в Білорусі є досить популярним – не в останню чергу через те, що хокеїстом-любителем є сам Олександр Лукашенко.