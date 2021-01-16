Білорусь: суд підтвердив перебування під вартою опозиціонерки Колесникової

Суд у столиці Білорусі Мінську не задовольнив скаргу захисту опозиційної діячки Марії Колесникової на те, що їй продовжили термін тримання під вартою до 8 березня.

Це рішення було прогнозоване і буде оскаржене, заявила адвокатка Колесникової Людмила Казак.

Марію Колесникову, яка була координаторкою виборчого штабу Віктора Бабарика – банкіра, який збирався кандидувати на посаду президента Білорусі на минулорічних виборах і потрапив після цього до в’язниці, – а потім членкинею опозиційної Координаційної ради, викрали невідомі в цивільному одязі 7 вересня. Вранці 8 вересня було повідомлено, що вона затримана за «спробу нелегально залишити територію Білорусі». Пізніше з’ясувалося, що представники влади країни намагалися змусити її виїхати до України, але на кордоні вона порвала свій закордонний паспорт, щоб лишитися в Білорусі.

Тепер влада Білорусі заявляє, що підозрює Колесникову в справі про «публічні заклики до захоплення влади» в країні. Правозахисники натомість визнали її політв’язнем і в’язнем сумління.