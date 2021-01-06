Білорусь: Марія Колеснікова залишиться під арештом до 8 березня

Слідство продовжило арешт білоруській опозиціонерці Марії Колесніковій ще на два місяці, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Опозиціонерка залишатиметься під вартою щонайменше до 8 березня. Їй закидають публічні заклики до захоплення влади.

Колеснікову визнано політв’язнем та в’язнем совісті. Разом з іншими опонентами білоруського режиму Європарламент присудив їй премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

7 вересня Марію Колесникову затримали на вулиці співробітники у цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і відповідального секретаря Ради Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колесникова порвала паспорт і була затримана знову.

9 вересня Слідчий комітет повідомив, що членів президії Конституційної ради Марію Колесникову та Максима Знака, а також адвоката Віктора Бабарика Іллю Салея підозрюють у «діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці».