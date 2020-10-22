Білоруська опозиція отримала премію Сахарова – втретє

Демократична опозиція Білорусі, представлена її Координаційною радою, стала цьогорічним лауреатом премії Європейського парламенту імені Сахарова, яку щороку присуджують захисникам прав і основних свобод людини. За час існування премії з 1988 року білоруська опозиція отримує її вже втретє.

«Демократична опозиція в Білорусі бореться за демократію, мобілізуючи суспільство на масові мирні протести. Вони почалися в серпні 2020 року після виборів, затьмарених звинуваченнями в широкому шахрайстві. Режим Лукашенка відповів насильством і репресіями безпрецедентного рівня, але білоруське суспільство не здалося і продовжує протестувати навіть після того, як багатьох опозиційних лідерів ув’язнили чи змусили виїхати з країни», – мовиться в рішенні Європарламенту.

Представниками білоруської опозиції для отримання нагороди в рішенні названо Світлану Тихановську, колишню кандидатку на посаду президента, яка стала чільним обличчям цієї опозиції, членів Координаційної ради Світлану Алексієвич, письменницю і лауреатку Нобелівської премії, Марію Колесникову, Ольгу Ковалькову, Вероніку Цепкало і Сергія Дилевського, а також кількох інших громадських і політичних діячів – опозиційного блогера Сергія Тихановського, чоловіка Світлани Тихановської, Олеся Беляцького, представника правозахисної організації «Весна», політв’язня Миколу Статкевича і засновника телеґрам-каналу «Nexta» Степана Путила.

Вручення нагороди має відбутися 16 грудня під час сесії Європарламенту.

Голова Європарламенту Давід Сассолі, оголошуючи про нагороду, привітав представників білоруської опозиції за їхню «сміливість, стійкість і рішучість, що їх вони виявляють щодня на захист свободи думки і вираження».

«Саме за це й присуджують премію імені Сахарова. Вони виявили і далі виявляють силу перед обличчям дуже потужного супротивника, але їм надає наснаги переконання, що насильство ніколи не може подолати правду», – додав він.

За словами Сассолі, «зростає наше захоплення білоруським народом – але зростає й наша засмученість через жорстокі репресії, влаштовані Лукашенком, через його застосування тортур, через його заперечення правди».

Коментуючи офіційно оголошені результати президентських виборів у Білорусі, Сассолі ще раз дав знати, що в Європі їм не вірять. «Влада і президент (Білорусі) програли вибори. Настав час їм послухати голосу народу», – наголосив він.

Давід Сассолі: «Маю за честь оголосити, що лауреатами премії Сахарова 2020 року стали представниці і представники демократичної опозиції в Білорусі. На їхньому боці те, чого ніколи не зможе перемогти груба сила: правда. Не здавайтеся в вашій боротьбі. Ми на вашому боці»

На рішення про премію відгукнулися й інші чільні представники ЄС і країн-членів. «Премія Сахарова йде всім тим у Білорусі, хто без страху захищає демократію і засадничі права перед обличчям репресій. Європейський союз вітає вашу відвагу і повністю підтримує ваші прагнення», – написав у твітері верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Рішення віддати нагороду демократичній опозиції Білорусі привітав міністр закордонних справ сусідньої Литви Лінас Лінкявічус. «Смілива боротьба білоруського народу за свободу і демократію безпрецедентна. Ми твердо підтримуємо наших білоруських сестер і братів», – заявив він.

Із привітанням виступив і голова МЗС Латвії Едґарс Рінкевичс. Звертаючись до білорусів, які виступили на захист своїх прав, він заявив: «Ви нагадали світові про основні цінності і про необхідність боротися за них. Латвія солідарна з вами». Його допис супроводжує зображення біло-червоно-білого національного прапора Білорусі, який, на практиці заборонений нинішньою владою країни, став символом опозиції і боротьби білорусів за свої права.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань до своїх привітань додав: «Канада незмінно підтримує всіх, хто виступив на захист демократії і хто продовжує робити це».

Світлана Тихановська, дякуючи за нагороду, наголосила, що це велика честь для всіх білорусів.

Білоруську опозицію в обличчі Координаційної ради номінували на здобуття цьогорічної премії імені Сахарова спільно три партійні групи в Європарламенті – Європейська народна партія, «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» і група «Оновити Європу». Їхніми головними суперниками були група екологічних активістів із Гондурасу і християнський архієпископ іракського міста Мосул Наджеб Міхаель.

ЄНП: «Ми раді, що Європейський парламент нагородив премією Сахарова білоруську опозицію! Ця нагорода належить усім білорусам, хто мирно захищає свої права, свободу і демократію. Ми захоплюємося їхньою відвагою, мудрістю і наполегливістю. Європа з вами всіма!»

Таким чином, представники білоруської опозиції вже втретє стають лауреатами премії, створеної в пам’ять про радянського правозахисника, академіка Андрія Сахарова. 2004 року її отримала опозиційна до влади Олександра Лукашенка Білоруська асоціація журналістів, а 2006 року – тодішній лідер демократичної опозиції Білорусі Олександр Мілінкевич.

Нинішні ж лауреати продовжують підтверджувати, що білоруська опозиція заслуговує на таку нагороду. 22 жовтня в Мінську знову відбувається демонстрація – цього разу на протест проти влади і її дій вийшли люди з інвалідністю.