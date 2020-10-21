Тихановська пообіцяла «гарантії» тим, хто підтримає національний страйк у Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська пообіцяла надати гарантії тим, хто підтримає національний страйк у країні, який буде оголошений у разі невиконання Олександром Лукашенком «народного ультиматуму». Така заява опублікована в її телеграм-каналі.

У повідомленні сказано, що «кінець режиму все одно прийде», однак «кожен день його існування коштує білоруському народу дуже дорого».

Тихановська пообіцяла, що ті, хто підтримає страйк і зіткнеться з «економічними репресіями» або втратою роботи, отримає «всю можливу підтримку» від фонду BySol, створеного білоруськими підприємцями для допомоги таким громадянам.

А коли в Білорусі «відновиться законність», то всі судимості і штрафи, отримані в ході протестів, будуть анульовані, тих, хто втратив роботу через страйк, відновлять на посаді, а ті, кого утримували на роботі виплатами за контрактами, отримають фінансові амністії, написала Тихановська.

Крім того, вона пообіцяла анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів.

«Не приходьте на роботу і навчання з 26 жовтня – це теж страйк. Виходьте на марші – це теж страйк. Закрийте свої заклади та офіси – це теж страйк. Перестаньте користуватися і співпрацювати з державними послугами і сервісами – це теж страйк. Зніміть всі гроші з рахунків банків – це теж страйк. Не мовчіть. Говоріть про свою незгоду жити в тюрмі», – йдеться в заяві Тихановської.

До закінчення терміну «народного ультиматуму» залишилося чотири дні. Тихановська оголосила його 13 жовтня. Згідно висунутим умовам, до 25 жовтня Олександр Лукашенко повинен виконати три вимоги: піти у відставку, повністю зупинити насильство на вулицях і звільнити всіх політв’язнів.

Напередодні, 20 жовтня, Тихановська закликала співробітників силових структур до 25 жовтня «перейти на бік народу».

Лукашенко відкидав заклики піти у відставку.