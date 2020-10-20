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20 жовтня 2020, Київ 17:53
Фотогалереї

Мудрість проти Лукашенка: опозиційний та провладний марші у Мінську (фоторепортаж)

19 жовтня центром Мінська пройшли дві ходи: «Марш мудрості» за участю пенсіонерів, прихильників змін, і ще один марш – прихильників Лукашенка.

Учасники обох маршів зібралися на площі Незалежності в Мінську. Звідси обидві ходи пройшли проспектом Незалежності.

Прихильники Лукашенка підійшли до площі Перемоги, поклали там квіти і попрямували до автобусів, що чекали на них неподалік. Учасники опозиційного «Маршу мудрості» пройшли маршем до площі Якуба Коласа. Там їх зустріли волонтери, які пригощали пенсіонерів чаєм з печивом. Наприкінці акції протестувальники співали пісні «Купалінка» і «Мура».

Протести у Білорусі тривають із 9 серпня через недовіру до оголошення шостої поспіль перемоги авторитарного лідера країни Олександра Лукашенка на президентських виборах. Країни Євросоюзу, США, Канада та інші країни не визнали перемоги Лукашенка.

Більше світлин у фоторепортажі Білоруської служби Радіо Свобода.
Дві ходи рухаються одна за одною: попереду&nbsp;&ndash; опозиційна, за нею&nbsp;&ndash; провладна
1 Дві ходи рухаються одна за одною: попереду – опозиційна, за нею – провладна
Учасники провладного маршу на підтримку Олександра Лукашенка
2 Учасники провладного маршу на підтримку Олександра Лукашенка
Марш пенсіонерів під біло-червоно-білими прапорами
3 Марш пенсіонерів під біло-червоно-білими прапорами
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Багато учасників &laquo;Маршу мудрості&raquo; вийшли на акцію з плакатами
7 Багато учасників «Маршу мудрості» вийшли на акцію з плакатами
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Активістка Ніна Багінська очолила &laquo;Марш мудрості&raquo;. Більше про 72-річну активістку читайте ТУТ
9 Активістка Ніна Багінська очолила «Марш мудрості». Більше про 72-річну активістку читайте ТУТ
Учасники провладної ходи дійшли до площі Перемоги, поклали квіти до монумента Перемоги та повернулися до автобусів, що привезли їх на марш
10 Учасники провладної ходи дійшли до площі Перемоги, поклали квіти до монумента Перемоги та повернулися до автобусів, що привезли їх на марш
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Автобуси з учасниками провладної ходи&nbsp;від&#39;їжджають
12 Автобуси з учасниками провладної ходи від'їжджають
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Учасники опозиційного маршу вийшли на площу Якуба Коласа у Мінську
14 Учасники опозиційного маршу вийшли на площу Якуба Коласа у Мінську
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В опозиційній ході взяла участь колишня ведуча БТ Аріна Яструб
17 В опозиційній ході взяла участь колишня ведуча БТ Аріна Яструб
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