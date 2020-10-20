19 жовтня центром Мінська пройшли дві ходи: «Марш мудрості» за участю пенсіонерів, прихильників змін, і ще один марш – прихильників Лукашенка.
Учасники обох маршів зібралися на площі Незалежності в Мінську. Звідси обидві ходи пройшли проспектом Незалежності.
Прихильники Лукашенка підійшли до площі Перемоги, поклали там квіти і попрямували до автобусів, що чекали на них неподалік. Учасники опозиційного «Маршу мудрості» пройшли маршем до площі Якуба Коласа. Там їх зустріли волонтери, які пригощали пенсіонерів чаєм з печивом. Наприкінці акції протестувальники співали пісні «Купалінка» і «Мура».
Протести у Білорусі тривають із 9 серпня через недовіру до оголошення шостої поспіль перемоги авторитарного лідера країни Олександра Лукашенка на президентських виборах. Країни Євросоюзу, США, Канада та інші країни не визнали перемоги Лукашенка.
Більше світлин у фоторепортажі Білоруської служби Радіо Свобода.
Учасники обох маршів зібралися на площі Незалежності в Мінську. Звідси обидві ходи пройшли проспектом Незалежності.
Прихильники Лукашенка підійшли до площі Перемоги, поклали там квіти і попрямували до автобусів, що чекали на них неподалік. Учасники опозиційного «Маршу мудрості» пройшли маршем до площі Якуба Коласа. Там їх зустріли волонтери, які пригощали пенсіонерів чаєм з печивом. Наприкінці акції протестувальники співали пісні «Купалінка» і «Мура».
Протести у Білорусі тривають із 9 серпня через недовіру до оголошення шостої поспіль перемоги авторитарного лідера країни Олександра Лукашенка на президентських виборах. Країни Євросоюзу, США, Канада та інші країни не визнали перемоги Лукашенка.
Більше світлин у фоторепортажі Білоруської служби Радіо Свобода.
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