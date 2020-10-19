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19 жовтня 2020, Київ 16:02
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Протести у Білорусі: «Партизанський марш» у Мінську (відео)

Протести у Білорусі: «Партизанський марш» у Мінську (відео)
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Протести у Білорусі: «Партизанський марш» у Мінську (відео)

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18 жовтня у Мінську десятки тисяч людей приєдналися до мирного антиурядового маршу, незважаючи на нещодавні погрозу влади Білорусі застосувати бойові набої проти учасників протесту. Це був перший марш, який відбувався на віддалі від центру міста – на Партизанському проспекті. Демонстрації у Білорусі тривають із 9 серпня через недовіру до оголошення шостої поспіль перемоги авторитарного лідера країни Олександра Лукашенка на президентських виборах. Країни Євросоюзу, США, Канада та інші країни не визнали перемоги Лукашенка.

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