Правозахисники повідомляють про щонайменше 230 затриманих під час акцій у Білорусі

Під час «Партизанського маршу», який відбувся 18 жовтня на 71-ий день протестів, по всій Білорусі затримали щонайменше 230 людей, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Більшість затримали в Мінську, де на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Також силовики затримували людей у Світлогорську, Бресті, Гомелі, Жодіно, Вітебську. Серед затриманих – четверо журналістів.

Правозахисники вказують, що перелік оновлюється і доповнюється.

17 жовтня в білоруських містах пройшли Жіночі марші і студентські акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, на них за «порушення законодавства про масові заходи» затримали 58 людей.

Голова КДБ Білорусі Іван Тертель в ефірі державного телеканалу «Білорусь 1» заявив про підготовку провокацій у країні, а начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі Микола Карпенков заявив, що силовики готові «гуманно застосувати зброю» щодо учасників акцій, в тому числі і вогнепальну.