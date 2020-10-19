Тисячі громадян Білорусі вийшли на вулиці 18 жовтня на знак протесту проти авторитарного правління Олександра Лукашенка, незважаючи на погрози влади відкрити вогонь по демонстрантах.



Попри велику кількість міліції, учасники акції мирно пройшли маршем Партизанським проспектом Мінська із заборонним червоно-білим прапором білоруської опозиції. Цим маршем розпочався 11-й тиждень протестів у Білорусі.



«Дивіться у вікно, а не в телевізор», – скандували протестувальники, посилаючись на контрольовані державою ЗМІ, які применшують розмах акцій та спотворюють інформацію про їхній мирний характер.

