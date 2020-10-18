Білорусь: «Партизанський марш» зібрав десятки тисяч людей у Мінську

Антиурядовий «Партизанський марш» зібрав десятки тисяч людей у столиці Білорусі Мінську, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Це був перший марш, який відбувався на віддалі від центру міста – на Партизанському проспекті.

Приблизно за годину до початку акції неподалік від загального місця збору закрили станції метро. Туди прибула велика кількість силовиків та військової спецтехніки. Однак учасники маршу з різних мікрорайонів все одно змогли дістатися Партизанського проспекту й об’єднатися в колону.

Попри поодинокі затримання, марш дійшов до універмагу «Білорусь», де міліція через мегафон попереджала людей про незаконність проведення акції.

Громадяни рушили далі, але в районі станції метро «Автозаводська» проспект перекрили силовики з водометами. У результаті демонстранти повернули й пішли назад.

Основна частина демонстрантів дійшла до перехрестя проспекту Рокосовського й вулиці Малиніна. Після цього вони почали розходитися.

Аналогічні акції відбулися й в інших містах. Правозахисний центр «Весна» заявляє про більш як 100 затриманих у Мінську, Вітебську, Дзержинську й Світлогорську.