У МВС Росії назвали статтю, за якою Мінськ оголосив Тихановську в міждержавний розшук

Білорусь оголосила лідерку опозиції Світлану Тихановську в міждержавний розшук за статтею про заклики до повалення конституційного ладу. Російське державне агентство «РИА Новости» отримало відповідь від Міністерства внутрішніх справ Росії на відповідний запит.

«У розшукових обліках Міждержавного інформаційного банку є відомості щодо Тихановської С.Г., оголошеної в міждержавний розшук МВС Республіки Білорусь за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 361. Це «заклики до повалення або зміни конституційного ладу Республіки Білорусь або до вчинення злочинів проти держави», – наводить агентство відповідь МВС Росії.

7 жовтня МВС Росії оголосило Світлану Тихановську в розшук. У відомстві тоді пояснили, що російські правоохоронні органи не порушували жодних кримінальних справ проти Тихановської, а в базу розшукуваних осіб вона внесена з ініціативи іншої держави, найімовірніше, Білорусі.

У МВС Білорусі тоді підтвердили, що опозиціонерку оголосили в міждержавний розшук, але подробиць не повідомили.

13 жовтня Світлана Тихановська оголосила «народний ультиматум» Олександрові Лукашенку: до 25 жовтня він повинен піти у відставку. Вона вказала, що якщо до цього терміну вимоги не будуть виконані, то «вся країна мирно вийде на вулиці», а 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах.

У Білорусі від 9 серпня тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.