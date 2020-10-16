Тихановська дякує за позицію України і планує поїздку до Києва

Білоруська опозиціонерка, кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська висловила вдячність Україні за її позицію щодо подій у її країні. Про це вона сказала в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода.

Тихановська звернула увагу на готовність Києва підтримати санкції проти білоруської влади, запроваджені Євросоюзом за фальсифікацію виборів та жорстоке придушення протестів.

«Ми дуже раді, що Україна зайняла потужну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде свій перелік, можливо, підтримають запроваджені санкції ЄС. Це очевидний знак підтримки білоруських людей у боротьбі», – сказала опозиціонерка.

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Тихановська, яка не визнала своєї поразки на президентських виборах у Білорусі, додала, що хотіла б вибудовувати партнерські відносини з Україною.

«Вони (українці – ред.) близькі нам історично і культурно. У мене часто на Заході питають: «чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити?». Я відповідаю: «ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми українську розуміємо, вони – нас. Наші мови дещо ближчі». Плануємо найближчим часом поїздку до Києва. Після місцевих виборів вже», – повідомила вона.

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У Білорусі понад два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.