У Чехії привітали внесення Лукашенка до санкційного списку ЄС

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек привітав рішення ЄС про внесення Олександра Лукашенка до санкційного списку.

«Прекрасна новина! В Брюсселі ми домовилися про внесення Лукашенка до санкційного списку осіб, які беруть участь у репресіях проти білоруського суспільства. Чехія про його включення закликає вже тривалий час. Це правильний крок щодо того, хто за сучасний стан в Білорусі несе найбільшу відповідальність», – написав він у твітері.

2 жовтня Європейський союз офіційно запровадив санкції проти 40 чільних представників влади Білорусі, яких визначили як відповідальних за репресії й переслідування мирних учасників протестів, представників опозиції і журналістів, а також за порушення під час виборчого процесу.

Санкції передбачають заборону особам зі списку на в’їзд до країн-членів ЄС чи транзит через них і замороження їхніх можливих активів у цих країнах, а також заборону громадянам і компаніям із ЄС надавати цим особам кошти.

У санкційному списку наразі немає Олександра Лукашенка. Втім, 12 жовтня міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо запровадження санкцій проти нього та ще кількох білоруських чиновників.

У Білорусі понад два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.