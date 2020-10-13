Останній з членів президії координаційної ради опозиції, який залишався на свободі, виїхав з Білорусі

Останній член опозиційної Координаційної ради, який залишався на свободі, Сергій Дилевський, виїхав з країни. Про це повідомив прессекретар ради Артем Родененков.

За його словами, Диленков «був змушений залишити Білорусь через побоювання щодо своєї безпеки».

Сергій Дилевський у серпні очолював страйком Мінського тракторного заводу. Став одним з семи членів президії Координаційної ради, створеної противниками Олександра Лукашенка після виборів 9 серпня. Метою ради вказували організацію діалогу про перехід влади від Лукашенка – через нові вибори. Проти його учасників, проте, почалися репресії. Дилевський відбув адміністративний арешт, а після цього під тиском адміністрації звільнився з МТЗ, на якому пропрацював 12 років, «за згодою сторін».

Раніше Дилевський розповідав, що відвіз до Варшави свою сім’ю.

Таким чином, з семи членів президії Координаційної ради четверо зараз за кордоном (зокрема Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, яка заявляла, що її поїздка була запланована, і вона має намір повернутися в Білорусь) і ще троє перебувають під арештом в СІЗО. Двоє з заарештованих минулої суботи зустрічалися в СІЗО КДБ в Мінську з Лукашенком, а ще одна, Марія Колесникова, відмовилася від зустрічі.