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13 жовтня 2020, Київ 16:43
Новини | Міжнародні

Тихановська вимагає від Лукашенка до 25 жовтня оголосити про відставку

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська

Кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що учасники акцій протесту проти Олександра Лукашенка оголошують йому так званий Народний ультиматум з терміном виконання вимог до 25 жовтня.

Як сказано в телеграм-каналі Тихановської, до цієї дати Лукашенко, офіційно проголошений президентом за підсумками виборів 9 серпня, має оголосити про відставку. Ще дві вимоги – припинення насильства проти учасників акцій протесту і звільнення всіх політв’язнів.

Якщо ці вимоги не будуть виконані, то 26 жовтня «розпочнеться національний страйк усіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах».

Тихановська відкинула твердження влади про «діалог», назвавши дії лояльних Лукашенку сил «державним терором». Вона також знову закликала співробітників правоохоронних органів «перейти на бік народу».

У Білорусі понад два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.

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