В МВС Білорусі заявляють про готовність застосувати бойову зброю проти протестувальників

Силовики готові застосовувати бойову зброю проти учасників протестів, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич. Про це він заявив у своєму зверненні 12 жовтня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Представник МВС стверджує, що протестний рух у Білорусі нібито затухає, натомість протести стали «організованими і вкрай радикальними».

«Ми зіткнулися не просто з агресією, а з групами бойовиків, радикалів, анархістів, футбольних фанатів, спробами повернути Білорусь на пачаток серпня», — сказав Казакевич про акцію протесту в Мінську 11 жовтня.

Заступник міністра заявив, що силовики «не підуть з вулиць».

«Співробітники органів внутрішніх справ і військові внутрішніх військ в разі необхідності будуть застосувати спецзасоби і бойову зброю», – заявив Казакевич.

Раніше цього дня МВС Білорусі заявило про затримання 713 людей під час «Маршу честі» 11 жовтня.