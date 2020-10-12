Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 жовтня 2020, Київ 16:02
Новини | Міжнародні

МВС Білорусі назвало точне число затриманих учасників «Маршу честі»

Акція протесту в Мінську, Білорусь, 11 жовтня 2020 року

У Білорусі 11 жовтня під час протестів затримали 713 людей за порушення законодавства про масові заходи, повідомляє МВС країни.

До судового розгляду в ізолятори помістили 570 людей. «Для стримування натиску мітингувальників і запобігання нападу на міліціонерів застосовувалися спецзасоби та спецтехніка, затримувалися найбільш активні учасники заворушень», – ідеться в повідомленні.

МВС напередодні зафіксувало по країні 25 акцій протесту, в яких, за підрахунками відомства, взяли участь близько 11 тисяч людей, в обласних центрах збиралися від 30 до 150 учасників.

У відомстві заявили, що порівнянні з попередніми маршами, в цій недільній акції «підвищилася агресивність натовпу, в якому були представники різних радикалізованих угруповань».

Білорусь у фото: жорсткі затримання на «Марші честі», є поранені
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Білорусь у фото: жорсткі затримання на «Марші честі», є поранені

Дев'яту неділю поспіль у Білорусі проходять багатотисячні вуличні акції протесту

У Мінську та інших містах Білорусі понад два місяці тривають масові протести, пов’язані з тим, що ЦВК оголосила переможцем виборів 9 серпня Олександра Лукашенка. 11 жовтня відбувся «Марш честі», силовики жорстко затримували протестувальників, а також застосували водомети і світлошумові гранати.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG