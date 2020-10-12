МВС Білорусі назвало точне число затриманих учасників «Маршу честі»

У Білорусі 11 жовтня під час протестів затримали 713 людей за порушення законодавства про масові заходи, повідомляє МВС країни.

До судового розгляду в ізолятори помістили 570 людей. «Для стримування натиску мітингувальників і запобігання нападу на міліціонерів застосовувалися спецзасоби та спецтехніка, затримувалися найбільш активні учасники заворушень», – ідеться в повідомленні.

МВС напередодні зафіксувало по країні 25 акцій протесту, в яких, за підрахунками відомства, взяли участь близько 11 тисяч людей, в обласних центрах збиралися від 30 до 150 учасників.

У відомстві заявили, що порівнянні з попередніми маршами, в цій недільній акції «підвищилася агресивність натовпу, в якому були представники різних радикалізованих угруповань».

У Мінську та інших містах Білорусі понад два місяці тривають масові протести, пов’язані з тим, що ЦВК оголосила переможцем виборів 9 серпня Олександра Лукашенка. 11 жовтня відбувся «Марш честі», силовики жорстко затримували протестувальників, а також застосували водомети і світлошумові гранати.