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11 жовтня 2020, Київ 20:09
Фотогалереї

Білорусь у фото: жорсткі затримання на «Марші честі», є поранені

Дев'яту неділю поспіль у Білорусі проходять багатотисячні вуличні акції протесту. Сьогоднішня акція у Мінську відбувається під назвою «Марш честі». Мирний протест розпочався жорстокими затриманнями в районі стели на проспекті Переможців. Швидка допомога забирала поранених учасників акції з пробитими головами.​

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий безперервний термін.

Протестувальники вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників мітингів.

До вашої уваги фоторепортаж білоруської служби Радіо Свобода.
Люди у військовій формі без документів кийками жорстоко били людей
1 Люди у військовій формі без документів кийками жорстоко били людей
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Проти мирних мітингувальників застосовували кийки, водомети,світлошумові гранати, перцеві балончики і, за деякими даними, гумові кулі
4 Проти мирних мітингувальників застосовували кийки, водомети,світлошумові гранати, перцеві балончики і, за деякими даними, гумові кулі
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Начальник Мінського ОМОНу Дмитро Балаба (на фото в бейсболці) курирував жорстокий розгін демонстрантів біля стели.
6 Начальник Мінського ОМОНу Дмитро Балаба (на фото в бейсболці) курирував жорстокий розгін демонстрантів біля стели.
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