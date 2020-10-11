Білорусь у фото: жорсткі затримання на «Марші честі», є поранені

Дев'яту неділю поспіль у Білорусі проходять багатотисячні вуличні акції протесту. Сьогоднішня акція у Мінську відбувається під назвою «Марш честі». Мирний протест розпочався жорстокими затриманнями в районі стели на проспекті Переможців. Швидка допомога забирала поранених учасників акції з пробитими головами.​

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий безперервний термін.

Протестувальники вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників мітингів.

До вашої уваги фоторепортаж білоруської служби Радіо Свобода.