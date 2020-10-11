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11 жовтня 2020, Київ 21:42
Відео

ОМОН на «Марші честі» жорстко затримує людей у Мінську (відео)

У Білорусі тривають протести проти Лукашенка, який завдяки фальсифікаціям, ушосте переміг на виборах і став президентом. Сьогодні у Мінську під час акції протесту «Марш честі» силовики ОМОН жорстко затримали та розігнали людей, застосували проти них водомети і світлошумові гранати. Масштабні мітинги та акції протесту у різних містах Білорусі відбуваються з 9 серпня, коли переможцем президентських перегонів став Олександр Лукашенко. Протестувальники вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях та жорстокості щодо учасників протестів під час затримань у Білорусі. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).

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