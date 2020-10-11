У Білорусі силовики застосували водомети і світлошумові гранати, тривають затримання (трансляція)

У Мінську та інших білоруських містах відбуваються затримання учасників акції «Марш честі» і журналістів, спецпризначенці застосували водомети і світлошумові гранати пише білоруська служба Радіо Свобода.

За даними правозахисного центру «Весна» станом на 16:00, силовики вже затримали понад 80 учасників протесту.

«Інтерфакс» із посиланням на очевидців пише, що під час жорстких затримань біля стели «Мінськ – місто-герой» учасники протесту стали чинити опір. У силовиків полетіли пляшки. Співробітники правоохоронних органів використали газ, у відповідь прихильники опозиції стали закидати силовиків квітковими вазонами і вуличними меблями.

У Мінську відбуваються також масові затримання журналістів, які розпочалися ще до початку масових акцій. Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) повідомляє про 17 затриманих журналістів у столиці країни. У місті Гродно, за даними БАЖ, затримали чотирьох співробітників ЗМІ, у Вітебську – чотирьох, в Могилеві – одного, в Гомелі – трьох, у Бресті – двох.