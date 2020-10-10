Білорусь: Лукашенко зустрівся з Бабариком та іншими політв’язнями в СІЗО КДБ

Олександр Лукашенко 10 жовтня відвідав слідчий ізолятор Комітету державної безпеки. Там він зустрівся з політв’язнями Віктором Бабариком і його сином Едуардом, Лілією Власовою, Юрієм Васкрасенськім та іншими, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал «Пул Первого», близький до пресслужби Лукашенка.

За повідомленням, Лукашенко розмовляв із ув’язненими чотири з половиною години, але про що саме, не розголошується. Телеграм-канал стверджує, на зустрічі були присутні ув’язнені члени опозиційної Координаційної ради та Об’єднаного штабу. На фотографії видно Віктора та Едуарда Бабарико, Лілія Власова, Юрій Воскресенський.

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Також присутні таблички з іменами «Віталій Шкляров» та «Ілля Салей», але обличчя людей, які сидять за ними, не видно.

Віктор Бабарико перебуває під арештом з 18 червня. Його звинувачують в економічних злочинах, хоча сам він пов’язує кримінальне переслідування з політичною діяльністю.