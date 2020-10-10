Велика Британія відкликає посла з Мінська

Велика Британія засудила рішення Білорусі вислати польських та литовських дипломатів.

«Це абсолютно необґрунтовано і лише ізолює білоруський народ», – цитує посольство Сполученого королівства у Білорусі міністра закордонних справ Домініка Рааба.

Зазначається також, що Лондон відкликає з Мінська свого посла для консультацій.

«На знак солідарності ми тимчасово викликаємо нашого посла для консультацій та обговорення ситуації в країні», – мовиться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Польща і Литва відкликали частину своїх дипломатів на вимогу МЗС Білорусі. Мінськ вимагав, щоб Литва скоротила число співробітників посольства в Білорусі з 25 до 14, Польща – з 50 до 18.

2 жовтня білоруське МЗС зажадало у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів. Там також повідомили, що посли Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликані до Мінська для консультацій, і запропонували Варшаві і Вільнюсу вчинити так само.

Польща і Литва вже відкликали своїх послів із Мінська для консультацій. На знак солідарності з ними відкликали або оголосили про відкликання своїх послів із Білорусі ще кілька країн ЄС – Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Болгарія, Німеччина.

Після оголошення результатів виборів у Білорусі люди почали виходити на вулиці, протести в країні тривають уже два місяці. Канада, Велика британія і кілька країн ЄС, включно з Литвою і Польщею, не визнали результатів останніх виборів у Білорусі.