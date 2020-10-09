Тихановську в Братиславі підтримав уряд, президентка, політичні лідери Словаччини

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська під час свого візиту до Братислави взяла участь у міжнародній конференціїй Globsec 2020, присвяченій питанню європейської безпеки.

У своєму виступі вона, зокрема, наголосила на тому, що Олександр Лукашенко «був переконаний в тому, що білоруси не будуть здатні протестувати».

«Тому що перед тим ми в такому масштабі цього не робили, … але зараз наші люди ведуть боротьбу за свободу. Кожний громадянин Білорусі – герой, він кожного дня виходить на вулицю протестувати проти режиму, проти диктатора… Білоруси готові боротись аж до перемоги, і влада це повинна зрозуміти», – додала Світлана Тихановська.

На конференції вона також висловила жаль з приводу того, що «деякі країни, декотрі лідери не підтримують білорусів в їхній боротьбі за свої права, за право самостійно вирішувати майбутнє Білорусі».

У Братиславі Світлану Тихановську прийняла президентка Словаччини Зузана Чапутова. Під час зустрічі 8 жовтня президентка висловила білорусам підтримку. За її словами, «побої, арешти мирних демонстрантів, примушування виїхати з країни опозиційних представників, це все дії, які вказують на те, що режим Лукашенка втратив легітимність і без насилля щодо власних громадян вже не здатний втримати владу».

Під час зустрічі Світлани Тихановської з прем’єром уряду Словаччини Ігорем Матовічом, чеський політик наголосив на тому, наскільки важливо, коли люди вміють дати відсіч диктаторам, особливо, коли жінки стають до боротьби проти гніту.

За словами Матовіча, вибори в Білорусі «демократичними, відкритими і справедливими напевно не були». Словацький прем’єр запевнив білоруську лідерку опозиції в підтримці: «Ми віримо, що так, як це колись вдалось нам у Словаччині чи в Чехословаччині, так це врешті вдасться і вам».

Також Тихановська зустрілася з міністром закордонних і європейських справ Словаччини Іваном Корчоком.

За словами словацького міністра, «ніщо не символізує краще, про що зараз йдеться в Білорусі, як саме історія про Світлану Тихановську та її чоловіка. Світлана має варту подиву рішучість йти за тим, що для нас сьогодні вже стало звичним, а для білорусів є далеким: вільно висловлювати свій погляд на те, хто і як повинен керувати суспільством. Весь наш інтерес до подій в Білорусі полягає саме в цьому».

Іван Корчок подарував білоруській опозиціонерці фотографію з часів Оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині з приміткою: «З вулиць Братислави в листопаді 1989 року до вулиць Мінська у жовтні 2020 року».