Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська під час виступу 21 вересня на пресконференції в Брюсселі заявила, що чинний керівник Білорусі Олександр Лукашенко «втратив свою легітимність в очах білоруського народу» після президентських виборів 9 серпня. Вона також зазначила, що очікує від Євросоюзу невизнання легітимності Лукашенка, а також закликала припинити підтримувати режим фінансово. У Білорусі вже майже півтори місяці тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками. Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно із сусідніми з Білоруссю Литвою і Польщею, не визнали результати останніх виборів у Білорусі. Найбільші партії, представлені в Європейському парламенті, вже оголосили Лукашенка персоною нон ґрата. Європарламент не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі і закликав ЄС запровадити санкції проти нього.