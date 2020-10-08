Міністр фінансів США закликав Україну і Білорусь не допустити відступу в побудові демократії і вільних ринків

Надзвичайно важливо, щоб країни, де працює Європейський банк реконструкції і розвитку, включаючи Україну та Білорусь, не допустили відступу в побудові ринкової економіки і демократії – таку думку висловив міністр фінансів США Стівен Мнучин у зверненні на відкритті щорічних зборів Європейського банку реконструкції і розвитку 7 жовтня.

Мнучин відзначив, що пандемія COVID-19 стала значним викликом для світової економіки. Саме країни, які досягли меншого прогресу у переході до ринкової економіки, на думку Мнучина, ймовірно, постраждають від економічної кризи найбільше. «Ці країни підійшли до кризи з меншими фіскальними запасами, менш сприятливим інвестиційним кліматом і більшою залежністю від переказів із-за кордону. Малі й середні підприємства в таких галузях, як туризм, постраждають найбільше», – заявив міністр.

Єдиним шляхом виходу з кризи є «відданість вільним ринкам, підприємництву, багатопартійній демократії і плюралізмові», зауважив посадовець.

Він закликав ЄБРР підтримувати змістовні реформи економіки й управління в Україні, а в Білорусі просувати законні демократичні процеси.

Мнучин підтвердив підтримку ЄБРР із боку США і нагадав, що США надають Україні підтримку як через цю організацію, так і на двосторонній основі.

«Сполучені Штати продовжують підтримувати ЄБРР і нещодавно надали підтримку програмам ЄБРР, спрямованим на просування розвитку малих і середніх підприємств у регіоні, а також реформу управління в Україні, через додаткові двосторонні ресурси донорських грантових програм», – сказав він.

Міністр також заявив, що ЄБРР становить гарну альтернативу іншим силам, які намагаються поширити свій вплив у регіоні: «Ми повною мірою розуміємо, яку важливу альтернативу пропонує ЄБРР дипломатії боргових пасток та авторитарним меркантилістським стратегіям зловмисних діячів, які прагнуть розширити свій вплив на країни діяльності ЄБРР».