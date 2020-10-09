Польща та Литва відкликали частину дипломатів із Білорусі

Польща і Литва відкликали частину своїх дипломатів на вимогу МЗС Білорусі. Мінськ вимагав, щоб Литва скоротила число співробітників посольства в Білорусі з 25 до 14, Польща – з 50 до 18.

МЗС Польщі виконало вимогу білоруської сторони і відкликало 32 польських дипломати. «Відкликали рівно стільки, скільки нас попросила білоруська сторона», – повідомляє портал Tut.by із посиланням на посольство.

МЗС Литви відкликає лише п’ять дипломатів «сподіваючись на те, що цей крок буде достатнім» для збереження діалогу.

«Білорусь висунула категоричну вимогу щодо скорочення числа литовських дипломатів. Щоб зменшити напругу, разом з Польщею ми ухвалили рішення викликати послів для консультацій, щоб зберегти можливість підтримання дипломатичних відносин у майбутньому», – сказала речниця міністра закордонних справ Литви зі зв’язків із громадськістю Раса Якілайтене.

Литва також попередила, що вдасться до заходів у відповідь, якщо Мінськ продовжуватиме такі дії.

2 жовтня білоруське МЗС зажадало у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів. Там також повідомили, що посли Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликані до Мінська для консультацій, і запропонували Варшаві і Вільнюсу вчинити так само.

Польща і Литва вже відкликали своїх послів із Мінська для консультацій. На знак солідарності з ними відкликали або оголосили про відкликання своїх послів із Білорусі ще кілька країн ЄС – Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Болгарія, Німеччина.

Після оголошення результатів виборів у Білорусі люди почали виходити на вулиці, протести в країні тривають уже два місяці. Канада, Велика британія і кілька країн ЄС, включно з Литвою і Польщею, не визнали результатів останніх виборів у Білорусі.