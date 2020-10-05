«Свободу нашим онукам»: фоторепортаж із «Маршу пенсіонерів» у Мінську

«Марш пенсіонерів» відбувся 5 жовтня в Мінську. Його учасники зібралися на площі Незалежності і пройшли колоною по проспекту. Біля будівлі МВС вони скандували «Фашизм не пройде», «Караєва під суд», «Свободу політв'язням», «Свободу нашим онукам».



Учасники маршу несли плакати: «Пенсіонери за зміни», «Ні геноциду білоруського народу», «Я не вірю Лукашенку, БТ, RT і депутатам, вірю своїм дітям і Світлані Алексієвич», «Пенсіонери проти свавілля, насильства і брехні».



Біля площі Перемоги колона повернула у бік Мінського державного лінгвістичного університету. Туди учасники маршу прийшли, щоб підтримати студентів.



Біля будівлі вишу пенсіонери скандували «Бабусі за вас», «Студенти – наша гордість» і «Живе Білорусь!». Студенти зустріли пенсіонерів вигуками подяки і біло-червоно-білими прапорами з вікон, повідомляє TUT.BY.



На площі Якуба Колоса учасники маршу поклали квіти до пам'ятника письменника і почали розходитися.



До вашої уваги фоторепортаж білоруської служби Радіо Свобода.