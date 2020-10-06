Канцлер Німеччини зустрілася зі Світланою Тихановською

Канцлер Німеччини Анґела Меркель зустрілася 6 жовтня в Берліні з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською.

«Я дуже вдячна Німеччині та всім німецьким партіям, які так підтримують білоруський народ у його боротьбі за свободу, у його боротьбі за нові чесні та прозорі вибори», – сказала опозиціонерка після 45-хвилинної зустрічі.

Меркель наразі не коментувала результати діалогу.

У коментарях німецьким засобам інформації Тихановська звернулася до Німеччини з проханням підтримати розширені санкції ЄС щодо Білорусі, в тому числі включення Лукашенка до «чорного списку».

Перед зустріччю в телеграм-каналі Тихановської йшлося, що «на порядку денному буде участь Німеччини в організації переговорів про нові вибори в Білорусі».

У канцелярії Меркель раніше заявляли, що канцлер прийме Тихановську як одну з лідерок білоруської опозиції.

Німеччина, як і інші країни ЄС, не визнали легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі 9 серпня. Тихановська вже мала зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном під час його візиту до Литви, а також виступала в Європарламенті.

Прихильники Тихановської впевнені, що саме вона набрала більшість голосів на виборах. Головна вимога протестів у Білорусі, які тривають вже близько двох місяців, організація нових виборів.

В акціях протесту в Білорусі взяли участь сотні тисяч людей, найбільш масові марші відбуваються щонеділі. Демонстранти поводяться мирно, проте силовики, лояльні Лукашенку, їх затримують. У сутичках у перші дні після виборів загинули кілька протестувальників, десятки зазнали поранень, сотні повідомляли про побиття і знущання з боку співробітників правоохоронних органів.