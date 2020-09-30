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30 вересня 2020, Київ 12:16
Новини | Міжнародні

Білорусь: чоловікові Тихановської продовжили термін арешту

Соратники Тихановського заявили, що такий крок має на меті «не допустити виходу на свободу людини, яка здатна вивести народний протестний рух на новий рівень»

Білоруському блогеру й опозиціонеру Сергієві Тихановському, чоловікові опозиціонерки Світлани Тихановської, затриманому в кінці травня, додали два місяці утримання під вартою.

«Сергію Тихановському, лідерові руху «Страна для жизни» додали діб – він отримав додатково два місяці. Судового засідання з цього питання не проводилося. Після закінченні ще двох місяців, тобто рівно шести місяців із моменту затримання – Сергія повинні будуть або випустити, або висунути йому звинувачення», – написав 29 вересня ввечері телеграм-канал «Страна для жизни».

Соратники Тихановського заявили, що такий крок має на меті «не допустити виходу на свободу людини, яка здатна вивести народний протестний рух на новий рівень».

Сергій Тихановський – білоруський блогер і керівник ініціативної групи своєї дружини, колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Вона змогла зареєструватися на виборах, коли в цьому відмовили її чоловікові.

Сергій Тихановський перебуває під арештом із 29 травня за звинуваченням у грубому порушенні громадського порядку і у втручанні в роботу виборчих комісій.

У нього провели кілька обшуків, в результаті останнього з них силовики заявили, що знайшли пакет із сумою 900 тисяч доларів. Відеоблогер і його родичі заявляють, що гроші йому підкинули.

Зараз Тихановський перебуває в СІЗО №1 в Мінську як обвинувачений у кримінальній справі про організацію масових заворушень.

29 червня Олександр Лукашенко під час зустрічі з активом Мінської області в Солігорську зізнався, що це він «дав сигнал» затримати свого можливого опонента Тихановського.

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