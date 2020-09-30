Білорусь: чоловікові Тихановської продовжили термін арешту

Білоруському блогеру й опозиціонеру Сергієві Тихановському, чоловікові опозиціонерки Світлани Тихановської, затриманому в кінці травня, додали два місяці утримання під вартою.

«Сергію Тихановському, лідерові руху «Страна для жизни» додали діб – він отримав додатково два місяці. Судового засідання з цього питання не проводилося. Після закінченні ще двох місяців, тобто рівно шести місяців із моменту затримання – Сергія повинні будуть або випустити, або висунути йому звинувачення», – написав 29 вересня ввечері телеграм-канал «Страна для жизни».

Соратники Тихановського заявили, що такий крок має на меті «не допустити виходу на свободу людини, яка здатна вивести народний протестний рух на новий рівень».

Сергій Тихановський – білоруський блогер і керівник ініціативної групи своєї дружини, колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Вона змогла зареєструватися на виборах, коли в цьому відмовили її чоловікові.

Сергій Тихановський перебуває під арештом із 29 травня за звинуваченням у грубому порушенні громадського порядку і у втручанні в роботу виборчих комісій.

У нього провели кілька обшуків, в результаті останнього з них силовики заявили, що знайшли пакет із сумою 900 тисяч доларів. Відеоблогер і його родичі заявляють, що гроші йому підкинули.

Зараз Тихановський перебуває в СІЗО №1 в Мінську як обвинувачений у кримінальній справі про організацію масових заворушень.

29 червня Олександр Лукашенко під час зустрічі з активом Мінської області в Солігорську зізнався, що це він «дав сигнал» затримати свого можливого опонента Тихановського.