Білорусь: політтехнологу Шклярову продовжили арешт на 2 місяці

Політтехнологу Віталію Шклярову, який майже два місяці перебуває в СІЗО столиці Білорусі Мінська, продовжили арешт ще на два місяці, повідомив адвокат. За його словами, слідство ухвалило це рішення, оскільки вважає, що обвинувачений може переховуватися.

За словами захисника, в СІЗО його клієнт перехворів на COVID-19. Адвокат припускає, що Шкляров хворів приблизно два тижні тому, коли скаржився на високу температуру і нездужання. Але ані його самого, ані співкамерників тоді не ізолювали.

Раніше юрист повідомляв, що політтехнолога тримають у СІЗО в умовах, які можна порівняти з тортурами, а також забороняють передавати листи. За два місяці тримання під вартою зі Шкляровим провели лише два допити і одну очну ставку, каже адвокат.

Шклярова затримали 29 липня в Гомелі, куди він приїхав відвідати свою матір. Політтехнолога звинувачують у підготовці масових заворушень. Сам він це заперечує.

За даними білоруських ЗМІ, затримання Шклярова пов’язано з роботою на арештованого блогера Сергія Тихановського, чоловіка кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Вона відкидає, що Шкляров будь-коли співпрацював із її чоловіком.

Шкляров є громадянином США, його дружина – американська дипломатка. Днями Вашингтон закликав білоруську владу звільнити заарештованого.