«Жіночий марш» у Мінську знову завершився затриманнями

Традиційний суботній «Жіночий марш» у Мінську 26 вересня тривав близько двох з половиною годин, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Протягом маршу силовики затримали близько сотні учасників. Станом на 18.30 правозахисникам відомі імена понад 70 затриманих.

Жителі Мінська назвали суботній марш «народною інавгурацією» лідерки опозиції Світлани Тихановської. Спочатку вони планували зібратися на площі Перемоги, але потім місце збору перенесли на Комаровський ринок, де починалося багато попередніх акцій.

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Перед початком акції на площі Перемоги перестали зупинятися метро та наземний громадський транспорт. Станція «Площа Перемоги» не працювала чотири години. Поблизу площі Перемоги та Якуба Коласа з’явилися спецпризначенці та автозаки.

Невдовзі на площу перед Комаровським ринком під’їхали автобуси з силовиками. Силовики без розпізнавальних знаків вийшли з автобусів і почали затримання.

Також міліція затримала літнього чоловіка, який зробив зауваження невідомим силовикам, та 73-річну активістку Ніну Багінську. Згодом її відпустили на вулиці Козлова, забравши національний білоруський прапор.

Також затримали кореспондентку «Єврорадіо» Юлію Матузову, яку незабаром відпустили, потім – журналістку «Белсату» Марію Гриц.

Коли колона проходила повз торговий центр «Імпульс», біля нього зупинилися мікроавтобуси силовиків. Силовики в балаклавах заблокували жінок, почали їх хапати та затягувати до автомобілів. Серед затриманих – колишня керівниця притулку для жертв домашнього насильства «Радзіслава» Ольга Габрунова та ЛГБТ-активістка Віка Біран. Силовики також затримували випадкових перехожих.

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Попри затримання, кілька сотень жінок вийшли на проспект Незалежності в Мінську, до них приєдналася велика група, що стояла біля Інституту фізичної культури. Жінки сформували колону і пройшли тротуарами проспекту Незалежності.

Згодом їх наздогнали люди в формі без знаків і балаклавах на семи мікроавтобусах, знову почалися затримання. Жінок тягли за руки і ноги, не пускаючи сховатися в підземному переході. Одна дівчина впала, на деякий час втратила свідомість, їй допомогли лікарі.

Ще кілька десятків учасниць силовики затримали пізніше протягом маршу.

Крім того, за даними правозахисників центру «Весна», міліція затримала кавергурт Best Sound Band, які виступали в підземному переході і під час проходу колони протестувальників виконали пісню Віктора Цоя «Перемен» («Змін»).

Згодом затримали ще кількох кореспонденток: Марію Вайтовіч із «Єврорадіо», Катерину Карпіцьку («Наша Нива») та Олександру Ельбаум (Tut.by). Після 18-ї години журналісток звільнили, за ґратами лишалися Марія Гриц та Альона Довнар.

Минулого тижня, за даними білоруського Міністерства внутрішніх справ, у Мінську затримали 415 людей.