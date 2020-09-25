Затримання Кольченко під посольством Білорусі: суд допитав свідка і поліцейських

Київський апеляційний суд 25 вересня допитав свідка і двох поліцейських під час розгляду скарги на рішення Шевченківського суду у справі кримчанина, колишнього політв’язнів Олександра Кольченка, якого затримали у серпні під посольством Білорусі і присудили 40 годин громадських робіт. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Суд допитав свідка – журналіста Станіслава Юрченка, який знімав фото та відео під час вказаної акції, та двох правоохоронців, які були присутні при затриманні Кольченка. Його самого у суді не було через стан здоров’я.

Під час засідання також переглянули відео затримання Кольченка.

Наступне засідання призначили на 9:30 8 жовтня.

10 серпня під посольством Білорусі в Києві на акції протесту на підтримку білоруської опозиції затримали кількох людей, зокрема і експолітв’язня з Криму Олександра Кольченка.

Під час пікету сталася сутичка між протестувальниками і поліцією. Пізніше всіх затриманих відпустили. За даними української поліції, «група чоловіків» порушувала правопорядок під час акції біля посольства Білорусі. Кольченко отримав 40 годин громадських робіт за звинуваченням у «дрібному хуліганстві».