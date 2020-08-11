Затриманий біля посольства Білорусі Кольченко отримав 40 годин громадських робіт

Колишній політв’язень Кремля з анексованого Криму Олександр Кольченко, затриманий напередодні після сутичок біля будівлі посольства Білорусі в Києві, отримав 40 годин громадських робіт за звинуваченням у «дрібному хуліганстві». Таке рішення 11 серпня ухвалив Шевченківський районний суд Києва, інформує видання «Ґрати».

Повідомляється, що на кримчанина і ще двох активістів поліція склала протоколи про дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.

Поліцейський вказав у рапорті, що на акції біля посольства Кольченко «намагався чіплятися за одяг поліції, висловлювався нецензурною лайкою, на зауваження не реагував».

Кольченко заперечив провину, його адвокат Євгенія Закревська просила закрити справу у зв’язку з відсутністю складу порушення. Однак суддя визнала Кольченка винним і призначила 40 годин громадських робіт.

Захист має намір оскаржити рішення.

10 серпня під посольством Білорусі в Києві на акції протесту в підтримку білоруської опозиції затримали кількох людей, зокрема і експолітв’язня з Криму Олександра Кольченка.

Під час пікету сталася сутичка між протестувальниками і поліцією. Пізніше всіх затриманих відпустили. За даними української поліції, «група чоловіків» порушувала правопорядок під час акції біля посольства Білорусі.