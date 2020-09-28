Світлана Алексієвич поїхала з Білорусі до Німеччини

Нобелівська лауреатка з літератури, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич вирушила до Німеччини, повідомляє портал TUT.BY із посиланням на її помічницю.

За словами помічниці, від’їзд письменниці «ніяк не пов’язаний» з кримінальною справою про «захоплення влади», яке влада Білорусі відкрила проти членів Координаційної ради. Алексієвич донедавна залишалася єдиним членом ради, яку не заарештовували і яка не виїжджала за кордон.

Представник письменниці Білоруській службі Радіо Свобода заявив, що Алексієвич поїхала до Німеччини на лікування і поїздка була запланована заздалегідь. За його словами, вона повернеться через місяць.

«Вона ще два місяці тому мала поїхати до лікаря, але цьому заважали то коронавірус, то політичні події. Після Німеччини вона має намір відвідати Італію, де їй присудили премію. Вона збирається повернутися в Білорусь через місяць. Від своєї діяльності в складі Координаційної ради вона не відмовляється», – розповів представник Алексієвич.

Вранці 9 вересня Світлана Алексієвич повідомила в соцмережах, що невідомі намагалися потрапити до неї в квартиру. Відразу після цього до неї додому приїхали посли Литви, Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини та Чехії. Алексієвич розповіла журналістам, що з моменту проведення виборів 9 серпня помітила, що за нею стежать, зауваживши втім, що «це було вже завжди». Вона заявила, що не планує покидати Білорусь.