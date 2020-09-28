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28 вересня 2020, Київ 12:45
Фотогалереї

«Народна інавгурація Тихановської»: 50-й день протестів у Білорусі (фоторепортаж)

27 вересня був сьомий тиждень поспіль і п'ятдесятий день масштабних акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. У відповідь на таємну інавгурацію, яку Лукашенко раптово провів 23 вересня, недільний марш в соцмережах назвали «народною інавгурацією Світлани Тихановської».

Вже традиційно заздалегідь був оточений Палац незалежності і стела на проспекті Переможців, в різних районах міста почалися превентивні затримання. У марші тільки в Мінську взяли участь понад 100 тисяч осіб. Масштабні акції та затримання протестувальників відбулися в Гомелі, Гродно, Могильові, Новополоцьку, Світлогорську, Березині, Жодині, Ліді, Молодечні, Барановичах. За інформацією МВС Білорусі, всього в неділю затримали близько 200 осіб, правозахисники повідомляють про щонайменше 230 затриманих.
Мирний марш 27 вересня назвали &laquo;народною інавгурацією Світлани Тихановської&raquo; після того, як 23 вересня Олександр Лукашенко таємно провів церемонію посвяти себе в президенти
1 Мирний марш 27 вересня назвали «народною інавгурацією Світлани Тихановської» після того, як 23 вересня Олександр Лукашенко таємно провів церемонію посвяти себе в президенти
Люди традиційно почали збиратися біля стели, але на підході до проспекту Переможців їх почали затримувати
2 Люди традиційно почали збиратися біля стели, але на підході до проспекту Переможців їх почали затримувати
Незважаючи на затримання, в марші в Мінську взяли участь, за оцінками незалежних ЗМІ, понад 100 тисяч людей
3 Незважаючи на затримання, в марші в Мінську взяли участь, за оцінками незалежних ЗМІ, понад 100 тисяч людей
У місті традиційно було багато військової техніки. Біля стели дуже голосно звучала естрадна музика, учасники маршу скандували &laquo;Живє Білорусь!&raquo;
4 У місті традиційно було багато військової техніки. Біля стели дуже голосно звучала естрадна музика, учасники маршу скандували «Живє Білорусь!»
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За інформацією МВС Білорусі, всього в країні на акціях 27 вересня затримали близько 200 осіб
6 За інформацією МВС Білорусі, всього в країні на акціях 27 вересня затримали близько 200 осіб
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Учасники маршу провели міні-перформанс
9 Учасники маршу провели міні-перформанс
Також була пересувна ударна установка
10 Також була пересувна ударна установка
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Масові акції протесту відбулись і в інших містах Білорусі. У Гомелі силовики застосували проти учасників мирного маршу сльозогінний газ і світлошумові гранати. Людей жорстко затримували &nbsp;
13 Масові акції протесту відбулись і в інших містах Білорусі. У Гомелі силовики застосували проти учасників мирного маршу сльозогінний газ і світлошумові гранати. Людей жорстко затримували
 
Акція протесту в Гомелі
14 Акція протесту в Гомелі
Жорсткі затримання у Гродно
15 Жорсткі затримання у Гродно
Акцію протесту в Могильові також розігнали силовики
16 Акцію протесту в Могильові також розігнали силовики
У Мінську колона учасників маршу не дійшла до Палацу незалежності, а повернула до Національної бібліотеки
17 У Мінську колона учасників маршу не дійшла до Палацу незалежності, а повернула до Національної бібліотеки
Близько 17:00, відповідно до Google Maps, рух в Мінську був перекритий майже повністю
18 Близько 17:00, відповідно до Google Maps, рух в Мінську був перекритий майже повністю
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Коли люди почали розходитися невеликими групами, почалися затримання. Учасники акції повідомляли, що ОМОНівці і люди в цивільному підстерігали жителів Мінська в дворах і затримували
20 Коли люди почали розходитися невеликими групами, почалися затримання. Учасники акції повідомляли, що ОМОНівці і люди в цивільному підстерігали жителів Мінська в дворах і затримували
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