27 вересня був сьомий тиждень поспіль і п'ятдесятий день масштабних акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. У відповідь на таємну інавгурацію, яку Лукашенко раптово провів 23 вересня, недільний марш в соцмережах назвали «народною інавгурацією Світлани Тихановської».Вже традиційно заздалегідь був оточений Палац незалежності і стела на проспекті Переможців, в різних районах міста почалися превентивні затримання. У марші тільки в Мінську взяли участь понад 100 тисяч осіб. Масштабні акції та затримання протестувальників відбулися в Гомелі, Гродно, Могильові, Новополоцьку, Світлогорську, Березині, Жодині, Ліді, Молодечні, Барановичах. За інформацією МВС Білорусі, всього в неділю затримали близько 200 осіб, правозахисники повідомляють про щонайменше 230 затриманих.