У Білорусі під час протестів силовики затримали сотні людей

У Білорусі під час загальнонаціональних акцій силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати, сотні людей затримані.

В акції у Мінську брали участь близько 100 тисяч людей. Люди скандували «фашист» та «ганьба», засуджуючи реакції Олександра Лукашенка і його уряду на протести і вимоги опозиції. Деякі протестувальники пішли о 18:00, як почався дощ. Але більшість залишилися на проспекті Незалежності.

У Гомелі протестувальників атакував ОМОН у масках, застосувавши сльозогінний газ та постріли у повітря. Силовики затримували учасників акції.

Про арешти повідомили і у Гродно, де силовики також застосували сльозогінний газ.

Повідомлялося також про мітинги у Могильові і Ліді. В Могильові силовики застосували світлошумові гранати після того, як кілька десятків людей спробували двома колонами пройти центральними вулицями міста. За словами очевидців, силовики били протестувальників кийками та затримували людей у маршрутках.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало затримання «близько 200» протестувальників по всій країні, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Правозахисна група «Весна» опублікувала імена 341 людини, затриманої протягом дня, у списку, який постійно оновлюється.

У Білорусі майже два місяці не вщухають протести після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня відбулася церемонія його інавгурації як президента. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори.

Під час протестів 26 вересня, як повідомило МВС Білорусі, були затримані 150 людей.