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08 вересня 2020, Київ 23:00
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Тихановська закликала міжнародну спільноту тиснути на Лукашенка – відео

Тихановська закликала міжнародну спільноту тиснути на Лукашенка – відео
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Тихановська закликала міжнародну спільноту тиснути на Лукашенка – відео

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8 вересня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, під час свого онлайн-виступу перед Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), закликала міжнародну спільноту до тиску та запровадження санкцій проти президента Олександра Лукашенко та його уряду. Тихановська заявила представникам ПАРЄ, що Лукашенко більше не представляє Білорусь, і будь-який майбутній міжнародний договір, погоджений з ним, не буде підтримуватися демократично обраним білоруським урядом.

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