Росія і Білорусь могли відпрацьовувати наступальні дії в напрямку країн НАТО і України – спільнота Inform Napalm

У другій половині вересня Білорусь, спільно із Росією, провела військові навчання «Слов'янське братерство 2020» поблизу польського та українського кордону. Вони відбувалися у той час, коли українська армія була зосереджена на Півдні, поблизу Криму. Про те, що відбувалося в рамках цих навчань, «Донбас Реалії» розповів представник білоруської служби спільноти Inform Napalm Денис Івашин. Ця спільнота займається, зокрема, збором інформації про агресію Росії щодо України на Донбасі та в Криму.

Про масштабні зміни «Слов'янського братерства 2020»

(Розповідь Дениса Івшина)

Перш за все, змінений формат навчань. Було проанонсовано участь сербської сторони – як це відбувалося у попередні роки, але зі своїх причин Сербія відмовилася від участі у цих тактичних навчаннях, які, відповідно, стали лише російсько-білоруськими. Втім, необхідно говорити про сам формат навчань, оскільки він був фундаментально змінений. Коли йшлося про участь Сербії, тоді говорили про 1500 учасників, але фактично у маневрах задіяли близько 6 тисяч військових і близько 500 одиниць військової техніки.

Хоч і було заявлено, що навчання тактичні, але їх можна порівнювати вже зі стратегічними – тими, які відбувалися на території Білорусі у 2017 році – «Запад 2017». Йдеться про масштаб і кількісний склад учасників. До прикладу, на момент навчань на території Білорусі перебували 3 батальйонно-тактичні групи військовослужбовців Військово-повітряних сил Росії. Йдеться про десантників 76-ї Псковської дивізії, 98-ї Іванівської і 106-ї Тульської.

Один із підрозділів, за даними спільноти Inform Napalm, підсилений танковою ротою. Це дуже схоже на етап активних бойових дій, які мали місце на території Донбасу влітку 2014-го – тоді також були задіяні батальйонно-тактичні групи військовослужбовців Російської Федерації проти підрозділів ЗСУ.

Що відпрацьовували російські і білоруські військові

23 вересня здійснили масштабне десантування 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ – з двадцяти літаків Іл-76 висадилися близько 250 військових на Брестський полігон. Що характерно – цей полігон розташований у кількох кілометрах від кордону з Польщею і, що не менш важливо, у 30 кілометрах від території України. Наша спільнота вважає, що так могли відпрацьовувати наступальні дії з білоруського плацдарму в бік країн НАТО, а також і України.

Два літаки повністю пролітали вздовж кордону Білорусі з країнами НАТО та Україною

Необхідно згадати і про застосування стратегічної бомбардувальної авіації – Ту-160 і Ту-22М3, які відпрацювали бомбометання на території Білорусі. Два літаки-ракетоносії повністю пролітали вздовж кордону Білорусі з країнами НАТО та Україною. Не виключаю, що вони могли відпрацьовувати учбові ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури на території України. Це вже було у жовтні 2016 року.

Мотострілецькими підрозділами, десантниками відпрацьовувалося висування і десантування з місць постійної дислокації, а це вказує на наступальний характер навчань – перш за все з російського боку. В рамках навчань відпрацьовується захоплення плацдарму, його утримання, вогнева підтримка. Про жодну оборону тут йтися не може.

Що не менш важливо – сам фактор білоруських збройних сил втрачає свою суб’єктність. В рамках навчань йшлося лише про захист західних кордонів так званої Союзної держави. Про Білорусь вже не згадується і це викликає занепокоєння. Збройні сили країни відпрацьовують, виконують функції збройних сил РФ і є їх інтегральною частиною.

Російські десантники і Донбас

Перш за все варто згадати про військовослужбовців 98-ї дивізії. У серпні 2014 року 10 військових цього підрозділу потрапили в полон української армії. Їхні покази були записані на відео.

За даними нашої спільноти, військові цього формування брали безпосередню участь у бойових діях на Донбасі і зіграли визначальну роль під час окупації Криму

Це один із найяскравіших випадків, який підтверджує задіяння російських підрозділів, російських десантників в тому числі, у військовій агресії проти України. Також варто згадати про 234-й десантно-штурмовий полк – це 76-а Псковська десантно-штурмова дивізія. За даними нашої спільноти, військові цього формування брали безпосередню участь у бойових діях на Донбасі і зіграли визначальну роль під час окупації Криму. Це підтверджено документами.

Загалом, те, що Росія робить такий жест в контексті цих навчань – висуває неузгоджені і неанонсовані підрозділи десантників на територію Білорусі, і все це відбувається на тлі масових протестів – звісно, це виглядає як додаткова гарантія збереження влади режиму Лукашенка.