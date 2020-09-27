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27 вересня 2020, Київ 20:02
Донбас.Реалії

Росія і Білорусь могли відпрацьовувати наступальні дії в напрямку країн НАТО і України – спільнота Inform Napalm

Білорусь. Російські та білоруські військові під час навчань «Слов'янське братерство 2020», полігон поблизу Бреста, 16 вересня, 2020 року

У другій половині вересня Білорусь, спільно із Росією, провела військові навчання «Слов'янське братерство 2020» поблизу польського та українського кордону. Вони відбувалися у той час, коли українська армія була зосереджена на Півдні, поблизу Криму. Про те, що відбувалося в рамках цих навчань, «Донбас Реалії» розповів представник білоруської служби спільноти Inform Napalm Денис Івашин. Ця спільнота займається, зокрема, збором інформації про агресію Росії щодо України на Донбасі та в Криму.

Денис Івашин, представник білоруської служби спільноти Inform Napalm
Денис Івашин, представник білоруської служби спільноти Inform Napalm

Про масштабні зміни «Слов'янського братерства 2020»

(Розповідь Дениса Івшина)

Перш за все, змінений формат навчань. Було проанонсовано участь сербської сторони – як це відбувалося у попередні роки, але зі своїх причин Сербія відмовилася від участі у цих тактичних навчаннях, які, відповідно, стали лише російсько-білоруськими. Втім, необхідно говорити про сам формат навчань, оскільки він був фундаментально змінений. Коли йшлося про участь Сербії, тоді говорили про 1500 учасників, але фактично у маневрах задіяли близько 6 тисяч військових і близько 500 одиниць військової техніки.

Хоч і було заявлено, що навчання тактичні, але їх можна порівнювати вже зі стратегічними – тими, які відбувалися на території Білорусі у 2017 році – «Запад 2017». Йдеться про масштаб і кількісний склад учасників. До прикладу, на момент навчань на території Білорусі перебували 3 батальйонно-тактичні групи військовослужбовців Військово-повітряних сил Росії. Йдеться про десантників 76-ї Псковської дивізії, 98-ї Іванівської і 106-ї Тульської.

Один із підрозділів, за даними спільноти Inform Napalm, підсилений танковою ротою. Це дуже схоже на етап активних бойових дій, які мали місце на території Донбасу влітку 2014-го – тоді також були задіяні батальйонно-тактичні групи військовослужбовців Російської Федерації проти підрозділів ЗСУ.

Що відпрацьовували російські і білоруські військові

23 вересня здійснили масштабне десантування 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ – з двадцяти літаків Іл-76 висадилися близько 250 військових на Брестський полігон. Що характерно – цей полігон розташований у кількох кілометрах від кордону з Польщею і, що не менш важливо, у 30 кілометрах від території України. Наша спільнота вважає, що так могли відпрацьовувати наступальні дії з білоруського плацдарму в бік країн НАТО, а також і України.

Два літаки повністю пролітали вздовж кордону Білорусі з країнами НАТО та Україною

Необхідно згадати і про застосування стратегічної бомбардувальної авіації – Ту-160 і Ту-22М3, які відпрацювали бомбометання на території Білорусі. Два літаки-ракетоносії повністю пролітали вздовж кордону Білорусі з країнами НАТО та Україною. Не виключаю, що вони могли відпрацьовувати учбові ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури на території України. Це вже було у жовтні 2016 року.

Форсування водної перешкоди під час навчань «Слов'янське братерство 2020», Білорусь
Форсування водної перешкоди під час навчань «Слов'янське братерство 2020», Білорусь

Мотострілецькими підрозділами, десантниками відпрацьовувалося висування і десантування з місць постійної дислокації, а це вказує на наступальний характер навчань – перш за все з російського боку. В рамках навчань відпрацьовується захоплення плацдарму, його утримання, вогнева підтримка. Про жодну оборону тут йтися не може.

Що не менш важливо – сам фактор білоруських збройних сил втрачає свою суб’єктність. В рамках навчань йшлося лише про захист західних кордонів так званої Союзної держави. Про Білорусь вже не згадується і це викликає занепокоєння. Збройні сили країни відпрацьовують, виконують функції збройних сил РФ і є їх інтегральною частиною.

Російські десантники і Донбас

Перш за все варто згадати про військовослужбовців 98-ї дивізії. У серпні 2014 року 10 військових цього підрозділу потрапили в полон української армії. Їхні покази були записані на відео.

За даними нашої спільноти, військові цього формування брали безпосередню участь у бойових діях на Донбасі і зіграли визначальну роль під час окупації Криму

Це один із найяскравіших випадків, який підтверджує задіяння російських підрозділів, російських десантників в тому числі, у військовій агресії проти України. Також варто згадати про 234-й десантно-штурмовий полк – це 76-а Псковська десантно-штурмова дивізія. За даними нашої спільноти, військові цього формування брали безпосередню участь у бойових діях на Донбасі і зіграли визначальну роль під час окупації Криму. Це підтверджено документами.

Загалом, те, що Росія робить такий жест в контексті цих навчань – висуває неузгоджені і неанонсовані підрозділи десантників на територію Білорусі, і все це відбувається на тлі масових протестів – звісно, це виглядає як додаткова гарантія збереження влади режиму Лукашенка.

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