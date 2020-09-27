МВС Білорусі повідомило про затримання 150 людей під час протестів 26 вересня

У Білорусі 26 вересня затримали 150 людей, до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення заарештовані 116 із них, повідомляє білоруське МВС.

За підрахунками відомства, в 10 акціях протесту в шести населених пунктах взяли участь близько 300 людей. Наймасовішим став жіночий марш у Мінську, де кількість протестувальниць не перевищила 200, ідеться в повідомленні.

При цьому в 13 провладних заходах, як повідомляють в МВС, брало участь близько 40 тисяч осіб.

У Білорусі майже два місяці не вщухають протести після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня відбулася церемонія його інавгурації як президента. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори. 27 вересня, згідно з повідомленнями соцмереж, у Білорусі відбудеться «народна інавгурація справжнього президента».