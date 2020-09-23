Олександр Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Шоста в його житті церемонія інавгурації пройшла в Палаці незалежності. Але вперше в історії сучасної Білорусі вона пройшла таємно для громадськості: її дата офіційно не повідомлялася, припущення про її підготовку політики раніше спростовували, а саму церемонію не транслювали на державному телебаченні.



23 вересня жителі Мінська помітили скупчення техніки і військових, а також представників роти почесної варти в районі Палацу незалежності. Після інформації про те, що в його стінах Лукашенко прийняв присягу, в Мінську почалися стихійні протести. Біля Палацу Незалежності затримали кількох людей. Відомо, що затримали хлопця, у якого в руках був аркуш паперу з написом «Так хто ж тут щур?», а також жінку, що вийшла на одиночний пікет з плакатом.



Член президії Координаційної ради Павло Латушко порівняв інавгурацію Олександра Лукашенка зі «злодійський сходкою». Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс назвав її «фарсом».



Як пройшла перша в історії Білорусі таємна інавгурація президента – дивіться у фотогалереї Білоруської редакції Радіо Свобода.