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23 вересня 2020, Київ 20:00
Фотогалереї

Білорусь: Таємна інавгурація Лукашенка у фото

Олександр Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Шоста в його житті церемонія інавгурації пройшла в Палаці незалежності. Але вперше в історії сучасної Білорусі вона пройшла таємно для громадськості: її дата офіційно не повідомлялася, припущення про її підготовку політики раніше спростовували, а саму церемонію не транслювали на державному телебаченні.

23 вересня жителі Мінська помітили скупчення техніки і військових, а також представників роти почесної варти в районі Палацу незалежності. Після інформації про те, що в його стінах Лукашенко прийняв присягу, в Мінську почалися стихійні протести. Біля Палацу Незалежності затримали кількох людей. Відомо, що затримали хлопця, у якого в руках був аркуш паперу з написом «Так хто ж тут щур?», а також жінку, що вийшла на одиночний пікет з плакатом.

Член президії Координаційної ради Павло Латушко порівняв інавгурацію Олександра Лукашенка зі «злодійський сходкою». Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс назвав її «фарсом».

Як пройшла перша в історії Білорусі таємна інавгурація президента – дивіться у фотогалереї Білоруської редакції Радіо Свобода.
Так вранці виглядали околиці Палацу езалежності у Мінську
1 Так вранці виглядали околиці Палацу езалежності у Мінську
Кортеж Лукашенко на порожньому проспекті Незалежності, який перекрили для руху&nbsp;
2 Кортеж Лукашенко на порожньому проспекті Незалежності, який перекрили для руху 
Перекритий проспект Незалежності у Мінську
3 Перекритий проспект Незалежності у Мінську
На фото: хлопець тримає плакат із написом:&nbsp;&laquo;Таємна інавгуація? Ну, і хто тут щур?&raquo;
4 На фото: хлопець тримає плакат із написом: «Таємна інавгуація? Ну, і хто тут щур?»
Жителі Мінську говорять, що зранку спостерігали велику кількість силовиків поблизу Палацу незалежності та виставкового центру &laquo;БелЕкспо&raquo;, який розташований поруч
5 Жителі Мінську говорять, що зранку спостерігали велику кількість силовиків поблизу Палацу незалежності та виставкового центру «БелЕкспо», який розташований поруч
Дівчина тримає у руках плакат:&nbsp;&laquo;Інавгурація &ndash; Колаборація&raquo;
6 Дівчина тримає у руках плакат: «Інавгурація – Колаборація»
Снайпери на даху Палацу незалежності
7 Снайпери на даху Палацу незалежності
Вперше в історії сучасної Білорусі інавгурація пройшла таємно, дату ніхто не оголошував, а сам процес не транслювався на державному телебаченні
8 Вперше в історії сучасної Білорусі інавгурація пройшла таємно, дату ніхто не оголошував, а сам процес не транслювався на державному телебаченні
Голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина вітає Олександра Лукашенка
9 Голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина вітає Олександра Лукашенка
Перша офіційна інформація про інавгурацію з&#39;явилася у Telegram-каналах державних ЗМІ, коли Лукашенко вже прийняв присягу
10 Перша офіційна інформація про інавгурацію з'явилася у Telegram-каналах державних ЗМІ, коли Лукашенко вже прийняв присягу
Жінка вийшла з на одиночний пікет із плакатом &laquo;Саша, забери трудову. Відділ кадрів&raquo;
11 Жінка вийшла з на одиночний пікет із плакатом «Саша, забери трудову. Відділ кадрів»
...її затримали. Більшість людей, які вийшли на поодинокі пікети біля Палацу незалежності, також були затримані
12 ...її затримали. Більшість людей, які вийшли на поодинокі пікети біля Палацу незалежності, також були затримані
Кортеж Лукашенка біля Палацу незалежності
13 Кортеж Лукашенка біля Палацу незалежності

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