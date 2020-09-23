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23 вересня 2020, Київ 15:23
Новини | Міжнародні

Інавгурація Лукашенка: член Координаційної ради опозиції закликав почати безстрокову акцію непокори

Павло Латушко

Після інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко закликав білорусів почати безстрокову акцію непокори. Про це він написав у телеграмі.

«Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Рік, що минає президент, який стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінагурації. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус?» – зазначив Латушко, порівнявши інавгурацію Лукашенка з «коронацією чергового злодія у законі».

«З сьогоднішнього дня він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто глава ОМОНу, який без знаків розрізнення орудують на вулицях Білорусі і купки бюрократів. Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу. Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх почати безстрокову акцію непокори!» – написав Латушко.

У середу, 23 вересня, у палаці Незалежності в Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, який, поклавши праву руку на Конституцію, склав присягу як президент білоруською мовою.

З самого ранку 23 вересня у Мінську фіксували пожвавлення спецтранспорту та військових у центрі міста. Очевидці повідомляли про присутність представників роти почесної варти. Проспект Незалежності в центрі Мінська перекрили.

На третьому десятку правління Олександр Лукашенко стикнувся із безпрецедентними загальнонаціональними акціями протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, які гарантували йому шостий п’ятирічний термін.

Тисячі протестувальників закликали Лукашенка провести вільні та чесні вибори в Білорусі, стверджуючи, що голосування було сфальсифікованим. 66-річний білоруський лідер відповів на мирні акції протесту жорстокими арештами. Правозахисники повідомили також про окремі факти катування затриманих.

Одна з лідерок опозиції Світлана Тихановська попередила, що будь-яка спроба проведення інавгурації буде «незаконною».

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