Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурацію влаштували у палаці Незалежності

У палаці Незалежності в Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, який, поклавши праву руку на Конституцію, склав присягу як президент білоруською мовою.

«У цей урочистий день президент присягає на вірність батьківщині і народові з особливим почуттям. В ньому дуже багато гордості за білорусів, які з честю пройшли випробування на міцність, перш за все, своїх переконань», – цитує слова Олександра Лукашенка держагенція «БелТА».

Після присяги Лукашенко підписав її текст, голова ЦВК Лідія Єрмошина вручила Лукашенкові посвідчення президента, що означає його вступ на шостий термін.

«БелТА» повідомила, що на церемонію 23 вересня запросили кількасот високопосадовців, кого і скільки саме не уточнюється.

З самого ранку 23 вересня у Мінську фіксували пожвавлення спецтранспорту та військових у центрі міста. Очевидці повідомляли про присутність представників роти почесної варти. Проспект Незалежності в центрі Мінська перекрили.

На третьому десятку правління Олександр Лукашенко стикнувся із безпрецедентними загальнонаціональними акціями протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, які гарантували йому шостий п’ятирічний термін.

Тисячі протестувальників закликали Лукашенка провести вільні та чесні вибори в Білорусі, стверджуючи, що голосування було сфальсифікованим. 66-річний білоруський лідер відповів на мирні акції протесту жорстокими арештами. Правозахисники повідомили також про окремі факти катування затриманих.

Одна з лідерок опозиції Світлана Тихановська попередила, що будь-яка спроба проведення інавгурації буде «незаконною».