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23 вересня 2020, Київ 12:20
Новини | Міжнародні

Білорусь: у Мінську перекрита частина вулиць у центрі, причину не оголошують

Аналітики припускають, що може йтися про інавгурацію Олександра Лукашенка (на фото) на шостий термін на посаді президента Білорусі

Уранці 23 вересня жителі столиці Білорусі зауважили незвичну активність біля мінського Палацу Незалежності. Поблизу будівлі перебуває рота почесної варти, ескорт мотоциклістів та силовиків – у прилеглих районах, інформує білоруська служба Радіо Свобода.

Речниця Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт відмовилася називати точну дату інавгурації білоруського лідера, якого Центральна виборча комісія оголосила переможцем виборів, які відбулися 9 серпня. «Я можу лише сказати, що ближче до часу інавгурації ми обов’язково повідомимо вам», – сказала вона російській інформагенції «РИА Новости».

За законом інавгурація має відбутися впродовж двох місяців після виборів, тобто не пізніше 9 жовтня.

У Білорусі понад місяць тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками. Учасники протестів вважають сфальсифікованими результати голосування 9 серпня.

Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з сусідніми з Білоруссю Литвою і Польщею, не визнали результати останніх виборів у Білорусі. Найбільші партії, представлені в Європейському парламенті, вже оголосили Лукашенка персоною нон ґрата. Європарламент не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі і закликав ЄС запровадити санкції проти нього.

Латвія, Литва та Естонія запровадили персональні санкції та заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту. У цьому списку також є син президента Віктор Лукашенко, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина та інші особи.

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