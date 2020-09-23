Білорусь: у Мінську перекрита частина вулиць у центрі, причину не оголошують

Уранці 23 вересня жителі столиці Білорусі зауважили незвичну активність біля мінського Палацу Незалежності. Поблизу будівлі перебуває рота почесної варти, ескорт мотоциклістів та силовиків – у прилеглих районах, інформує білоруська служба Радіо Свобода.

Речниця Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт відмовилася називати точну дату інавгурації білоруського лідера, якого Центральна виборча комісія оголосила переможцем виборів, які відбулися 9 серпня. «Я можу лише сказати, що ближче до часу інавгурації ми обов’язково повідомимо вам», – сказала вона російській інформагенції «РИА Новости».

За законом інавгурація має відбутися впродовж двох місяців після виборів, тобто не пізніше 9 жовтня.

У Білорусі понад місяць тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками. Учасники протестів вважають сфальсифікованими результати голосування 9 серпня.

Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з сусідніми з Білоруссю Литвою і Польщею, не визнали результати останніх виборів у Білорусі. Найбільші партії, представлені в Європейському парламенті, вже оголосили Лукашенка персоною нон ґрата. Європарламент не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі і закликав ЄС запровадити санкції проти нього.

Латвія, Литва та Естонія запровадили персональні санкції та заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту. У цьому списку також є син президента Віктор Лукашенко, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина та інші особи.